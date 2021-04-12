وقالت شيرين في تصريح "يعرض لي في رمضان المقبل مسلسل "القاهرة كابول" والذي يشارك في بطولته عدد من النجوم، من بينهم خالد الصاوي وفتحي عبدالوهاب وطارق لطفي وحنان مطاوع وغيرهم من النجوم، وهو من إخراج حسام علي".

وعن دورها في المسلسل وقصته، أشارت إلى أن المسلسل يرصد حقبة زمنية مرت بها مصر، ويتناول عبر ثلاث قصص مثيرة، المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، خاصة مصر بالفترة الأخيرة، لافتة أنها تجسد شخصية مختلفة عن شخصياتها السابقة، حيث تجسد دور أم بسيطة تسكن على سطح أحد المباني، وتسعى لخطبة نجلها الذى يخجل من العيش فوق السطوح.

أعز الولد

وتطرقت شيرين لتجربتها السينمائية الأخيرة فى فيلم "أعز الولد" والذى عرض على المنصات الإلكترونية، وليس الشاشة الكبيرة، معلقة " تجربة رائعة وخصوصا، أنني كنت بعيدة عن السينما منذ فترة طويلة وكانت فرصة رائعة أن اجتمع بكوكبة من النجوم أمثال دلال عبد العزيز وميرفت أمين وأنعام وسامي مغاوري والفنانة الراحلة رجاء الجداوي وغيرهم من النجوم".

وأكدت شيرين سعادتها بالمشاركة في هذا العمل الاجتماعي الكوميدي وردود أفعال الجمهور حول قصته وقضاياه العائلية، موضحة أن السينما تفتقد هذه النوعية من الأفلام، التي تناقش قضايا هامة وفي الوقت نفسه تمكن الآباء والأمهات من اصطحاب أطفالهم لمشاهدة العمل دون وجود أي مشاهد خادشة.

مع سمير غانم من جديد

وحول جديدها السينمائي، قالت "أظهر كضيفة شرف في فيلم بعنوان (مش أنا) من بطولة الفنان تامر حسني وحلا شيحة وسوسن بدر وغيرهم من النجوم من إخراج سارة وفيق، وهو عمل هادف ومناسب لكل فئات المجتمع".

وبشأن غيابها عن المسرح خلال الفترات الماضية، أوضحت شيرين "لم أغب، لدى مسرحية جديدة بعنوان (الزهر لما يلعب)، وقد انتهيت من تصويرها مؤخرا مع الفنان سمير غانم وتضم مجموعة كبيرة من الفنانين وتدور أحداثها في إطار كوميدي وتقدم رسالة أحب إيصالها للجمهور، وهي من إخراج طارق الابياري. لكن العمل مازال حبيس الادراج وأنتظر عرضه قريباَ".

وحول أسباب غيابها المتكرر عن الساحة الفنية، وظهورها كضيف شرف في عدد من الأعمال رغم تاريخها الفني الطويل، علقت شيرين: "أنا الحمد الله صنعت مسرحية منذ أكثر من أربعين عاما وهي مسرحية "المتزوجون" ولا زالت تذاع في الأعياد والجمهور يتذكرني الى الآن".

وأضافت "لدي رصيد كبير من الأعمال السينمائية، منهم ثلاثة أجزاء "بخيت وعديلة" مع الفنان عادل امام، بجانب أنني مثلت مع جيل الممثلين الكبار مثل مريم فخر الدين ومديحة يسري وعماد حمدي وسناء جميل وسميحة أيوب، ولذلك لا يعنيني التواجد أو مساحة الدور بقدر ما يهمني الرسالة التي يقدمها".