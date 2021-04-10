وأعلن فيني ميرفي (19 عاما) أنه سيشارك في تحدي تناول 10 آلاف سعرة حرارية في يوم واحد، وهو رقم كبير للغاية، على أن يحتوي أكلا غير صحيا من الحلويات والوجبات السريعة.

وبات التحديات على شبكات التواصل الاجتماعي أشبه بالموضات التي تبرز كل فترة، يتنافس فيها رواد هذه الشبكات في محاولة كسر هذه التحديات.

والرجل يحتاج إلى 2500 سعرة حرارية يوميًا للحفاظ على وزنه، وإذا أراد خسارة كيلوغرام أسبوعيا فيجب أن يتناول 2000 سعرة حرارية في اليوم.

وينشر فيني بانتظام فيديوهات عن اللياقة البدينة الوجبات الصحية، حيث بدا أنه قادر بسبب جسده الممشوق من تجاوز التحدي.

ووثق الشاب الرياضي تجربته في سلسلة فيديوهات على "تيك توك"، حازت أكثر من نصف مليون مشاهدة.

واستهل فيني يوجه بتناول كميات من الشوكولاته وقطع الحلوى، ولم تتجاوز الساعة السابعة والنصف صباحا حتى كان قد أكل ما يعادل 2000 سعرة حرارية، أي ما تحتاج المرأة طوال اليوم.

وفي العاشرة صباحا، توجه إلى مطعم للوجبات السعرية، حيث طلب هناك وجبة قدرت بنحو 1785، وهنا فاق ما تناوله حاجة الرجال.

وظل على هذه الحال حتى الساعة الثامنة مساء عندما وصلت عدد السعرات التي تناولها إلى 8500 سعرة حرارية.

وقال: لن أكذب عليكم. إذا أكلت لقمة أخرى من الطعام سأتقيأها. لقد هزمت".

ولم يكسب الشاب الرياضي من هذا التحدي سوى أن وزنه زاد اثنين كيلوغرام، فقد كان وزنه 78 قبل يوم المتحدي وصار 80 بعده.