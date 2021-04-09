وكان أوليغ كوروبكوف (23 عاما) يلعب دور اللص في التدريب، لكن الحارس اندمج أكثر من اللازم على ما يبدو وقتل "السارق المزيف"، في واقعة شهدتها مدينة نيجني نوفغورود غربي روسيا.

ورصدت كاميرات المراقبة الحارس يوجه سلاحه نحو كوروبكوف، وهو يحمل نقودا أثناء التدريب الذي أجرته شركة رائدة في نقل الأموال والأشياء الثمينة.

وحسب صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية، فقد ضغط الحارس الزناد "عن طريق الخطأ"، فأطلق رصاصة استقرت في صدر الضحية ليلفظ أنفاسه الأخيرة فورا.

ووفقا للصحيفة اليومية، فقد فتحت السلطات الروسية تحقيقا في الواقعة على اعتبارها "جريمة قتل"، واستدعت الشهود للاستماع إلى أقوالهم.