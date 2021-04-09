وكانت أولى أشجار الكرز في العاصمة، وعددها نحو 3 آلاف، هدية للولايات المتحدة من اليابان في عام 1912.

وبلغت أزهار هذا العام في العاصمة ذروة تفتحها قبل عدة أيام من الموعد المعتاد، بحسب متوسط الإزهار لـ30 عاما، وفق صحيفة "واشنطن بوست".

لكن رغم ألوان الزهور المبهجة، حذر علماء من أن الإزهار المبكر ليس سوى علامة على أزمة مناخية تلوح في الأفق، إذ يمكن أن يعني درجات حرارة أكثر ارتفاعا خلال فصل الربيع.

وتستقبل واشنطن في مثل هذه الأيام كل سنة، مئات آلاف الزوار من الولايات الأميركية المختلفة ومن خارج البلاد أيضا، لمشاهدة ألوان الأزهار اليابانية النادرة، فيما ألقت جائحة فيروس كورونا بظلالها على أحد أشهر المواسم السياحية في العاصمة الأميركية منذ الربيع الماضي.

إلا أن الجائحة لا تستطيع حجب الجمال، فعلى ضفة نهر بوتوماك وقرب النصب التذكاري للرئيس الأميركي الأسبق توماس جيفرسون، أزهرت آلاف أشجار الكرز أو "الساكورا"، ورسمت لوحات فنية خلابة.

يقول أحد المارة لموقع "سكاي نيوز عربية": "هذه أول مرة آتي إلى هنا منذ سنتين تقريبا حيث كان المكان مكتظا. لكنني أفضله هكذا".

وتقول شابة أخرى من أصول مكسيكية كانت تلتقط بعناية صورا للأزهار: "أقيم في ماريلاند. لم أتمكن السنة الماضية من القدوم، لذلك أتيت اليوم لألتقط صورا وأرسلها لعائلتي".

ولكي يلتقط الزوار صورا مع أشجار الكرز النادرة، فإن عليهم الالتزام بمعايير السلامة، خاصة ما يتعلق باحترام التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وقال مايك تيلرست، المتحدث باسم المتنزه الوطني في واشنطن، إن الوضع مختلف هذا العام عن الماضي، وأضاف أن "الناس ومع تحسن الطقس يخرجون بأعداد كبيرة، ويصبح من الصعب السيطرة عليهم، لكننا هذه السنة استعدينا جيدا. إذا لم يلتزم الجميع سواء كانوا من سكان العاصمة أو زوارها، فإنهم سيمنعون من الدخول إلى هنا".

وأكدت رئيسة مهرجان أزهار الكرز في واشنطن ديانا مايهيو، أن الإغلاق جاء العام الماضي "قبل 9 أيام تقريبا من بدء المهرجان. لم يكن بإمكاننا سوى إلغاء جميع الفعاليات، لكننا هذه السنة نظمنا فعاليات افتراضية حتى نُشرك من لا يستطيع الحضور بشكل شخصي، وهذا لاقى إقبالا من الناس".

وبحلول يوم الأحد المقبل، ستبدأ واشنطن بالتخلي عن حلتها الزهرية، مع انتهاء موسم أشجار الكرز، وسط تمنيات القائمين عليه بعودة الفعاليات التي اعتاد عليها السياح من الولايات المتحدة ومختلف دول العالم، إلى عهدها منذ أكثر من قرن.