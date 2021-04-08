وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الأربعاء، بإلزام محمد رمضان بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه (نحو 382 ألف دولار) في الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من الطيار أشرف أبو اليسر.

وطالبت الدعوى رمضان بتعويض قدره 25 مليون جنيه، تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية بعد نشره صورة من داخل كابينة طائرة يقودها الطيار المتضرر، حسبما ذكر موقع "المصري اليوم".

وأشارت الدعوى إلى أن رمضان استغل الصورة مع الطيار المتضرر لترويج كليب غنائي "مش بتفتش في المطار"، الأمر الذي أدى إلى توقيع عقوبة على الطيار بسحب رخصة الطيران منه.

واندلعت شرارة هذه القضية بعدما نشر رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستغرام"، فيديو له من داخل قمرة الطائرة، المتجهة من القاهرة إلى الرياض ليشاركهم "تجربته الأولى في قيادة الطائرات".

ودخل رمضان لقمرة القيادة وتلقى التعليمات من الكابتن أبو اليسر، وظهر في الخلفية صوت شقيقه محمود وهو يقسم بالله أن محمد من يقود الطائرة وليس الطيار الأصلي.

يذكر أن وزارة الطيران المصرية، أصدرت وقتها تعليمات إلى سلطة الطيران المدني بإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات تلك الواقعة.

وبناء على التحقيقات، وبعد التأكد من ثبوت ارتكاب مخالفات لقوانين الطيران المدني المصري، اتخذت الوزارة إجراءات رادعة حيال ما حدث من أفعال وصفتها بالمستهترة وغير المسؤولة، وقررت إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة، وعدم توليه مستقبلا أيه أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية، وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.