فيلم عالمي على أرض الإمارات

‎ويضم فيلم " The Misfits" أو "غريبو الأطوار"، كوكبة من النجوم العالميين، مثل الممثل الأيرلندي بيرس بروسنان، وهو أحد أبرز من قدموا شخصية "جيمس بوند"، إلى جانب تيم روث الحاصل على ترشيح لجائزة الأوسكار العالمية، ونيك كانون، وجيمي تشونغ، وهيرميون كورفيلد، والفلسطيني رامي جابر، والتايلاندي مايك أنجيلو. وهو من كتابة الممثل والكاتب روبرت هني، وإخراج الفنلندي ريني هارلين.

‎وحول قصة الفيلم، وطبيعة شخصيته في العمل، قال منصور الفيلي لموقع "سكاي نيوز عربية": "الفيلم يدور حول عصابة عدوانية تمارس نشاط غسيل الأموال، وتدور هذه الجريمة في أوروبا قبل أن يذهب أفراد العصابة لأبوظبي لاستكمال الجريمة، لكن الجهات الأمنية تطاردهم، في إطار من الإثارة".

وأضاف أنه يجسد شخصية شريرة في الفيلم تتعاون مع زعيم العصابة العالمية، حيث توجد عصابتان إحداهما بأوروبا والأخرى بإحدى الدول العربية.

‎ولفت الفنان الإماراتي إلى أنها ليست المرة الأولى التي يشارك بها كفنان خليجي في فيلم عالمي، إذ سبق وشارك في فيلم "Dishoom" الهندي عام 2016، وتم تصويره آنذاك في الهند وأبوظبي والمغرب.

‎وأوضح أيضا أنه كان هناك في الفترة الماضية مشروع مسلسل مع الفنان العالمي أميتاب بتشان، وتابع بالقول: "كان هناك عمل فني بالفعل سيجمعنا سويا، لكن توقف بسبب انشغال باتشان لمدة 3 أشهر، ولم يكن لدينا الوقت الكافي في تلك الفترة، وبالتالي لم يترجم إلى واقع".

السينما الإماراتية

‎وبسؤاله عن السينما الإماراتية من واقع تجاربه العالمية، أكد الفيلي أن هناك "تطورا كبيرا ملحوظا في تواجد السينما الإماراتية بالمهرجانات".

وتابع: "وصلنا لمراحل متطورة ومتقدمة، وأحمد الله أنني حصلت على جوائز من خلال أفلامي، مثل (أثل) و(شباب شياب) الذي عرض في 13 مهرجانا أميركيا"، موضحا أن فيلم "شباب شياب" هو الأكثر قربا لقلبه، ويضم كوكبة من النجوم العرب.

‎وأشار في هذا السياق، إلى أن هناك بعض المنتجين الذين "يستسهلون الإنتاج السينمائي"، من حيث الاستعانة بوجوه "السوشيال ميديا"، موضحا أن هذا له تأثير سلبي على السينما الإماراتية بشكل عام.

‎وتطرق الفيلي أيضا إلى السينما المصرية، موضحا أنها شهدت تطورا نتيجة الاعتماد على النجوم الشباب، وأيضا جودة إنتاج الأفلام، خاصة أفلام الإثارة.

وأبدى الفنان الإماراتي إعجابه الشديد بالفنان المصري يحي الفخراني، والفنانة عبلة كامل، "لما يمتلكانه من قدرات تمثيلية عالية".

‎وأعرب الفيلي في ختام حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن طموحه بأن تصل السينما الإماراتية والعربية عموما للعالمية، لكن ذلك، على حد تعبيره، يتطلب "رأس مال عربي شجاع قادر على المنافسة العالمية".

3 أعمال درامية في رمضان

‎وحول جديده الفني في ماراثون رمضان المقبل، أشار الفيلي إلى أنه يشارك في 3 أعمال درامية دفعة واحدة، أولها مسلسل "بنات مسعود"، ثم مسلسل "عود حي"، وأخيرا المسلسل الكوميدي "علاء الدين" الذي يظهر به كضيف شرف.

‎وأوضح أن مسلسل "عود حي"، مأخوذ من رواية للكاتبة مريم العفاد المنصوري، ويشارك به فنانون من البحرين والسعودية والكويت، وبعض الدول العربية.

‎وأضاف أنه يجسد في مسلسل "بنات مسعود"، شخصية "الجد" الذي يضطر للوقوف مع أحفاده الذين لا يريد أباهم تزويجهم، رغم إصابته بمرض ألزهايمر.