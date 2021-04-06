وأمرت النيابة العامة اليوم الاثنين بإحالة المتهمِينَ شريف الكومي، ويوسف قرة، وأمير زايد إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبتهم "عن ارتكابهم جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها في قرية سياحية بالساحل الشمالي خلال عام 2015".

وقالت النيابة العامة إنها أقامت الدليل قِبَلَ المتهمين من شهادة المجني عليها وستة شهود آخرين، وما ثبت من مشاهدة تسجيلٍ مرئي لجانب من الواقعة، ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيا على المجني عليها، وكان التسجيل قد أُرفِق بالبلاغ المقدم للنيابة العامة في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي، فأجرت النيابة تحقيقاتها في الواقعتين.

‏قضية فتاة فيرمونت

ولا تزال التحقيقات في قضية الاعتداء على فتاة (بفندق فيرمونت) جارية، في ضوء ما يَرِد إلى سلطات التحقيق عبر البريد الإلكتروني المخصص لتلك القضية.

وقالت النيابة العامة إنها تتابع مِن كثب ما يُنشر بمواقع التواصل الاجتماعي إزاء القرارات التي يصدرها القضاء بشأن النظر في حرية بعض المتهمين، وما يسعى إليه البعض من خلال ما يُنشر من إثارة الناس وتكدير السلم العام بتصدير صورة غير حقيقة عن الواقع الثابت في التحقيقات، وتؤكد أن السبيل الوحيد لاستئناف تلك القرارات هو ما نص عليه القانون من إجراءات.

ويذكر أن محكمة الجنايات قررت الخميس الماضي قبول استئناف النيابة العامة على قرارات سابقة بإخلاء سبيل 4 متهمين في واقعة فيرمونت، والتقرير مجددا باستمرار حبسهم 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.