وكشفت مصممة الأزياء والاستايلست نور عزازي في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أسرار إطلالات النجمات والمشاهير، خلال الحدث التاريخي والعالمي.

وقالت إنها قامت بتصميم فستان الفنانة نيللي كريم والإعلامية جاسمين طه زكي، فيما شاركت مصممة الأزياء مي جلال في باقي التصاميم، مع الاستايلست خالد عزام.

روح القدماء

وحول كواليس هذه التصميمات، أوضحت عزازي أن البداية كانت في شهر أغسطس الماضي، عندما تم اختيارها من بين المصممين المرشحين، من قبل وزارة السياحة والآثار، لتكليفها باختيار تصميم للفنانة نيللي كريم والإعلامية جاسمين طه زكي، ثم بدأت الاستعداد والتنفيذ.

وتابعت:"اخترت لفستان نيللي خامة الشيفون المخمل، اتسم بتصميم "البليسيه" ذو الطيّات الدقيقة، واعتمدت في الجزء العلوي فيه على الشغل اليدوي، وكان مرصع بالأحجار المصنوعة من ورق الذهب.

وتابعت: "أما فستان الإعلامية چاسمين فاستغرقت في تصميمه شهرا، وتميز بالتطريزات، وبتصميم الأكمام الطويلة الفضفاضة"، مؤكدة أن الفستانين مستوحاة من روح القدماء.

وكانت مصممة الأزياء مي جلال التى شاركت في باقي التصاميم قد أكدت في تصريحات تلفزيونية لها، أنها صممت حوالي 1600 إطلالة للمشاركين بالاحتفالية، مع النجوم الرجال، بمشاركة الاستايلست خالد عزام، ومن بينهم أحمد حلمي وكريم عبد العزيز وآسر ياسين وأحمد عز، إضافة إلى تصميمات منى زكي ويسرا، وغيرهم من النجوم المشاركين، مؤكدةً أنهم جميعا ً كانوا يعملوا تحت إشراف وزير الآثار المصري خالد العناني.

وحرص جميع مصممي أزياء حفل نقل المومياوات الملكية بمصر، على اختيار تصاميم قريبة من الطبيعة، دون مبالغة، وبعيدة تماماً عن الأزياء التنكرية، حيث اعتمدوا فقط على اللمسات الفرعونية البسيطة.

إطلالات النجوم الرجال بلمسات فرعونية

وأضافت مصممة الأزياء نور عزازي، في سياق حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية": "أن إطلالات النجوم الرجال جاءت أيضاً في منتهى الأناقة والرقي، وبشكل معاصر ينبض بالرجولة والأناقة.

وأكدت أن إطلالات البدل النجوم من أحدث صيحات الموضة لهذا العام، بالأخص بدلة الفنان أحمد عز.

وأشارت عزازي إلى أن أناقتهم أكتملت باللمسات الفرعونية من خلال وضع بروشات عبارة عن رموز فرعونية مثل عين حورس ومفتاح الحياة وزهرة اللوتس.

في السياق ذاته؛ اعتمد الفنان كريم عبد العزيز على بدلة كلاسيكية تحتوي على 6 زراير وتغلق أحد الأطراف على الطرف الآخر.

أما الفنان أحمد عز فاختار تصميم البدلة ذات زرار واحد ، لكن الفنان أحمد حلمي اعتمد على البدلة ذات الزرارين وهي من الموديلات الكلاسيكية التي عادت بقوة هذا الموسم.

وأعربت مصممة الأزياء نور عزازي، في ختام تصريحاتها، عن سعادتها وفخرها بمشاركتها بهذا الحدث "أنا فخورة للغاية بأنني كنت جزء من حدث عظيم وتاريخي وحضاري، قد لا يتكرر، بالنسبة لي عمل ضخم وشرف لي، ستظل مشاركتي بهذا الحدث راسخة في ذاكرتي، لم أتوقع ردود أفعال المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبالأخص مدى إعجابهم بفستان نيللي كريم، والإعلامية چاسمين، وهي ردود الأفعال جعلتني أسعد إنسانة بالدنيا.