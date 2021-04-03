وسيضم الموكب المهيب 22 مومياء ملكية من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات، وهم "الملك رمسيس الثاني، رمسيس الثالث، ورمسيس الرابع، ورمسيس الخامس، ورمسيس السادس، ورمسيس التاسع، وتحتمس الثاني، وتحتمس الأول، وتحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثاني، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتاري، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، والملكة تي، وسيتي الأول، وسيتي الثاني.

ويثري الموكب مشاركة 17 تابوتا ملكيا تعود لعصور الأسر 17 و19 و20.

وأنهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، نشر قواتها استعدادا لتأمين موكب نقل المومياوات، حيث أعلنت الوزارة حالة الاستنفار القصوى لتأمين مسار الموكب من خلال إجراءات مكثفة، بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بخط سير الموكب.

وتبدأ رحلة الموكب من موقعه بالمتحف المصري في ميدان التحرير، الذي سيتم افتتاح أعمال تطويره وإزاحة الستار عن المسلة والكباش التي تتوسطه حاليا، بالتزامن مع نقل المومياوات الملكية. ثم ينطلق الموكب عبر كورنيش النيل وسور مجرى العيون، وصولا إلى متحف الحضارة بالفسطاط.

ومن المتوقع أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الشخصيات الدولية، موكب الملوك داخل متحف الحضارة المصرية، خلال مراسم النقل التي ستتضمن موكبا رسميا لكل مومياء، يتم نقلها عبر عربة فرعونية مستقلة. ويستغرق نقل المومياوات نحو 45 دقيقة.

ويشارك في هذا الحدث عدد كبير من الفنانين والفنانات، من بينهم يسرا وسوسن بدر، وأحمد السقا وأحمد عز.