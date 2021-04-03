ووصف خالد العناني وزير السياحة والآثار المصري اليوم بأنه "عظيم وتاريخي"، وسيكون شاهدا جديدا على عظمة الحضارة المصرية وقدرة المصرين دائما على تجاوز الأزمات وتخطي التحديات الحفاظ على بلادهم آمنة ومستقرة وعصية على الانكسار.

وأوضح "العناني" في تصريح خاص لسكاي نيوز عربية من مقر العمل الذي يجرى في الوقت الحالي على قدم وساق، قبيل ساعات من نقل 22 ملك وملكة مصرية فرعونية من المتحف الكبير إلى متحف الحضارة في الفسفاط، عبر طريق آمن تم تجهيزه وتزينه ليكون لائقا بقيمة الحدث التاريخي، أن الموكب سينطلق في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بحضور سياسي ودبلوماسي على أعلى مستوى، كما سيشارك فيه نخبة من المفكريين والكتاب والفنانين والسياسيين والإعلاممين من كل العالم، وسيتم نقله عبر أكثر من 200 قناة ووكالة إخبارية، فضلا عن 400 محطة فضائية محلية وعربية.

وتابع العناني أن وفدا من اليونسكو سوف يحضر فعاليات نقل الممياوات التي ستستغرق ساعة ونصف على الأقل، فيما ستجري عملية عرض الممياوات في القاعة الملكية الكبري في متحف الحضارة خلال الجزء الثاني من الاحتفالية التاريخية.

وأضاف " نحن نوجه رسالة للعالم أجمع وليس المصريين فقط، تابعوا هذا الحدث المصري التاريخي العظيم وتمتعوا بعظمة هذه الحضارة، ورسالتنا أن مصر آمنة ومستقرة وندعو الجميع إلى زيارتها"، مؤكدًا أن الحفل سيشهد ترويجا للعديد من المناطق الآثرية المصرية من خلال عدة فاعليات وعروض فنية ستقدمها الفرق الشبابية المشاركة في الاحتفالية.

وحول التجهيزات التي شهدها متحف الحضارة المصرية في الفسطاط، خلال الفترة الماية، قال" إن المتحف سيكون تحفة معمارية وتاريخية، ومكان يليق بعظمة القطع الأثرية التي سيتم إيداعها به، مشيرا إلى أن القاعة الكبرى، التي تم تجهيزها لاستضافة الملوك والملكات، من أجمل القاعات الملكية في العالم وستبهر الجميع، مشيرا إلى أن المتحف سيكون متاح لزيارة الجمهور بداية من 18 أبريل الجاري.

من جانبها، أكدت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، استعداد الوزارة الكامل لنقل فاعليات ذلك الحدث التاريخي الهام لأبناء المصريين في الخارج، في إطار حرص الوزارة على ربط المصريون بوطنهم ودعوتهم دائما للترويج لتلك الأحداث التاريخية العظيمة.

وقالت مكرم في تصريح لسكاي نيوز عربية:" نتابع بمنتهى الفخر الاستعدادات لنقل االممياوات الملكية المصرية، وأدعوا جميع المصريين في الخارج لمتابعة هذا الحدث والترويج لبلادهم باعتبارها موطن حضارة عريقة وأمان للجميع."

وأكدت الوزيرة أنها استقبلت ردود فعل إيجابية جدا من جميع أبناء الجاليات المصرية بالخارج حول هذا الحدث الفريد والمتميز والذي يعد مناسبة وطنية من طراز فريد.

وقالت "مكرم" إن وزارة الهجرة ستعرض كافة فعاليات الموكب الملكي عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لترصد ردرود الأفعال الفرحة والفخورة بهذا الحدث.

من جانبها، قالت نيفين القباج وزيرة التضامن المصرية إن الحدث بألتاكيد لحظة تاريخية يشهدها العالم كله ونحن محظوظون بمشاركتنا فيها وهي ثمره لجهد وتخطيط وزارة الآثار والسياحه علي مدار سنوات منذ إنشاء متحف الحضارة الذي سيستقبل المومياوات الملكية.

وتابعت في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" الحدث التاريخي هو تأكيد علي قدرة الدولة المصرية في السير في اتجاهات متنوعة ومتكاملة فنحن اليوم نشهد في الرحلة علي جانبي المسير حجم التطور الذي شهدة ميدان التحرير وكل المناطق التي سيمر بها الموكب وتعكس ان الدوله امنه وقادرة علي العمل فى كل الاتجاهات وخلال اشهر سيشهد العالم ايضا حدثا أضخم وهو افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأكدت القباج أن كل هذه الانجازات والأحداث تؤكد أن الدولة المصرية تسير في الاتجاهات الصحيحة وستصل لأهدافها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.