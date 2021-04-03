وحضر نحو 25 شخصا إلى مطعم في الولاية، لأجل الاحتفال بعيد ميلاد شابة بلغت عمر الثلاثين، لكنهم أصروا على اقتسام الفاتورة فيما بينهم، وقدرها 2200 دولار، بينما كان المطعم يقول إن ذلك غير ممكن.

وقامت امرأة تسمى كي بنشر مقطع فيديو على منصة "تيك توك"، وقالت إن العشاء أقيم للاحتفال بعيد ميلاد شقيقيتها كاندريشا برينكلي.

وأوضح مطعم "لويزيانا" المختص في مأكولات البحر، أنه تلقى اتصالا من صاحبة عيد الميلاد، فقامت بالحجز وتحدثت للقائمين على المطعم حول طريقة الدفع.

وأظهر الفيديو حالة من الذهول، فيما كان بعض من حضروا عيد الميلاد يتحدثون إلى مسؤولة المطعم، بوجود رجال الشرطة.

وكانت مسيرة المطعم تحاول الإقناع بأنها تستطيع إزالة المشروبات من الفاتورة، لكن من غير الممكن أن تقوم بقسمتها على كافة من حضروا.

وقالت شقيقة صاحبة عيد الميلاد، إن خدمة المطعم كانت سيئة للغاية، إذ لم يصل الطعام مثلا حتى الثامنة مساء فيما كان يفترض أن يقدم على السادسة.

وبما أن بعض المدعويين لم يستطيعوا الدفع بتطبيقات، اضطروا إلى المشي صوب أجهزة صرف مجاورة، لأن المطعم لم يكن فيه صراف آلي.

وفي ظل هذه الفوضى، أكد كثيرون ممن حضروا عيد الميلاد أنهم لن يدفعوا أي شيء على الإطلاق.

وعندما استمر الخلاف حول طريقة الدفع، اضطرت برينكلي، وهي صاحبة عيد الميلاد التي قامت بالحجز، إلى دفع الجزء الأكبر من الفاتورة.