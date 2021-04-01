وذكرت الداخلية المصرية أن إغلاق عدد المحاور سيجري ما بين الساعة 6 مساء إلى 8.30 مساء.



وسيتم نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مروراً بشارع كورنيش النيل.

وأوضحت: "سيتم غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبري 6 أكتوبر وكوبري 15 مايو، وكذا غلق مطالع كوبرى 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل وغلق كوبرى الجلاء في الاتجاه القادم من الجيزة".

وتابعت: "سيجري غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له بدءا من كوبري قصر النيل حتى منطقة الاحتفال، وكذا غلق كوبري الجامعة وكوبري عباس للقادم من الجيزة، وطريق (مصر – حلوان) في اتجاه ميدان أثر النبي، وكذا غلق منازل كوبري المنيب وطريق الأوتوستراد التي تؤدي إلى ميدان أثر النبي".

هذا وستغلق محطة مترو السادات منذ الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 9 مساء.

وكشفت الداخلية في بيانها أنه "سيتم إجراء التحويلات المرورية اللازمة للطرق البديلة خلال تلك الفترة".