وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن بوديمير بودا شوبات، 54 عاما، تمكن خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية من تسجيل وقت قياسي جديد تحت المياه، بلغ بـ24 دقيقة و33 ثانية.

وأجرى شوبات هذه المحاولة في مسبح في بلدة سيساك، تحت إشراف عدد من أطباء والمراسلين.

وقبل بداية التحدي، قام بوديمير باستنشاق أكبر قدر ممكن من الأكسجين النقي، لزيادة مستواه داخل جسمه، ثم غطس رأسه تحت المياه بدون أي معدات للتنفس.

وكان رقم شوبات القياسي القديم يبلغ 24 دقيقة و 11 ثانية تحت الماء.

وقال الكرواتي إن الرقم الجديد جاء بعد سنوات وسنوات من التدريبات والاستعدادات، مضيفا أن ابنته ساشا، 20 عاما، التي تعاني من الشلل الدماغي والتوحد، حفزته على هذه المغامرة رغم مخاطرها.

وأشار كذلك إلى أنه أجرى هذا التحدي على أمل جمع الأموال لمنطقته، التي دمرها زلزال في ديسمبر الماضي.