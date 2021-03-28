وقالت إنها تشارك في مسلسل "إللي نحبهم" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل بدولة الإمارات، وهو من بطولة الفنان أحمد الجسمي، وعائشة عبد الرحمن، وغيرهم من النجوم. والمسلسل تأليف مرعي الحليان، وإخراج باسم شعبو.

وقالت إنها تجسد شخصية سيدة مصرية متزوجة من مواطن إماراتي، ولديها فتاة، ثم تعرضت لعملية نصب وفقدت كل أموالها؛ نتيجة طموحاتها الكبيرة، وذلك في إطار كوميدي.

وتحدثت مصطفى عن سر حرصها على خوض تجربة العمل بالدراما الخليجية، قائلة: "سر عملي في الدراما الخليجية أنهم هناك يقدرون الفنان بشكل جيد جداً، كما أنهم يعلمون قيمتي الفنية وتاريخي".

وحول ابتعادها عن الساحة الفنية المصرية في الفترة الأخيرة، علقت نشوى مصطفى مندهشةً: "هذا السؤال لا يجب أن يُوجه لي، ولا أدرك لماذا.. أنا لا أعتقد بأنني أتعرض إلى اضطهاد، وأعارض هذه النظرية، والأمر وما فيه أن الجيل الحالي من المخرجين لا يعرفونني جيداً".

وأكملت الفنانة المصرية: "بعض المخرجين ممن كنت أعمل معهم توفوا، وبعضهم توقفوا عن العمل، وأثق أنه لو هناك فرصة تناسبني لن يمنعوها عني"، مشيرة إلى بعض الأعمال التي تعرض عليها، "لكن لا تناسب تاريخها الفني ولا سنها"، وذلك على عكس الأدوار التي يتم عرضها عليها في الدراما الخليجية، وتكون مناسبة لها، وهي أدوار مهمة، وتكون ضمن أبطال العمل، موضحة أن "الفنان المصري له مكانة كبيرة لديهم، وأنا لا أشعر بالغربة معهم".

وواصلت حديثها عن المسلسل، بالإشارة إلى سعادتها بالعمل مع الفنان أحمد الجسمي، قائلة إنها تتمتع بالعمل معه، كواحد من نجوم الإمارات، وتدرب على يديه فنانون عرب كثر. وقالت إنها "محظوظة بالتعامل معه، وسعيدة بالتعامل مع جميع طاقم العمل".

وواصلت: "منتهى طموحاتي في حياتي العملية الفترة المقبلة أن أقدم أعمالاً أسعد بها، وفي نفس الوقت تكون على نفس المستوى الذي بدأت به حياتي الفنية، وأحمد الله أنني لم أحيد عنه.. كنت أشعر بمتعة وأنا أقوم بأعمالي، ومن ثمّ الناس تستمتع أثناء المشاهدة".

وفي سياق متصل، تطرقت بالحديث عن دولة الإمارات، وانبهارها بها، وقالت: "الإمارات دولة متطورة في جميع المجالات، ويكفي أنها الدولة العربية الوحيدة التي وصلت إلى المريخ.. هناك تقدم بشكل سريع من خلال التقنيات الحديثة التي تستخدم في جميع المجالات وفي الأعمال الفنية، علاوة على أفكارهم الحديثة والمتطورة، في خط متوازٍ مع المحافظة على التراث والمبادئ حتى في مناقشتهم للأعمال الفنية".

واختتمت حديتها بالتأكيد على أنها "تتمني أن يحدث تعاون واسع بين الفنانين العرب والمصريين، ويتم عرض الأعمال الخليجية في التلفزيون المصري، ليتعرف المصريون على هذا الفن المميز".