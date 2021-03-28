وفي تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، كشف المؤلف أيمن سلامة عن كواليس العمل، مشيراً إلى أن "بنت السلطان" كان بمثابة الحلم بالنسبة إليه منذ سنوات، وكان يتمنى أن يقدمه مع الفنانة روجينا منذ أن كانا طالبين بالمعهد العالي للفنون المسرحية رفقة صديقهما المخرج أحمد شفيق.

وأضاف أنه أحب أن يقدم روجينا في شكل جديد من خلال الفتاة الشعبية التي يعتمد عليها الآخرون في أصعب المواقف، وتتميز بالشهامة من خلال بنت السلطان، وهو عمل يليق بها وبنجوميتها الكبيرة، وذلك يختلف عن الأدوار السابقة التي قدمتها من قبل مثل دور فدوى في مسلسل البرنس (بطولة محمد رمضان) الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

وعبر أيمن سلامة عن رأيه في الفنانة روجينا خاصة أن هذه هي المرة الأولى التي يتعاونا فيها سوياً في مسلسل من تأليفه، مشيراً إلى أنها فنانة موهوبة من الطراز الأول، ومتمكنة من أدائها، وتحب أن تنوع في أسلوبها في كل عمل، كما أنها مجتهدة في عملها وتحب زملاءها في الوسط الفني وتدرس تفاصيل الشخصية وتقف على كل نقطة من العمل؛ لكي تؤديها بشكل جيد.

وعن توقعاته للعمل لا سيما أن هذه هي المرة الأولى لروجينا في البطولة المطلقة، قال المؤلف: "لست قلقاً.. أنا أعرف روجينا جيداً وأعراف قدراتها.. روجينا من أفضل الفنانات في مصر".

وعن تقديم الفتاة الشعبية في "بنت السلطان"، والتحدي الخاص الذي يواجه العمل في ظل تقديم الشخصية من قبل في عديد الأعمال السابقة، وبالتالي تكون هناك مقارنات مختلفة، أوضح مؤلف العمل أن المسلسل يختلف كلياً عن أي عمل آخر. وشدد على أن روجينا لم تعترض على أي مشهد من المسلسل، والكواليس كانت مبهجة بينهما ولم يعقهما أي شيء خلال التصوير.

وعن السباق الرمضاني المقبل عبر سلامة عن رأيه كمؤلف له العديد من الأعمال، موضحاً أن هذا العام سوف تشتعل المنافسة وتكون على صفيح ساخن، واصفاً الموسم بـ "الصعب للغاية".

ولفت إلى أن الشركات المنتجة قدمت أعمالاً كثيرة ونجوم كبار ومسلسلات ضحمة ومنوعة، بها العمل الوطني والتاريخي والاجتماعي، وبالتالي فإن المنافسة قوية وسوف تجعل الجمهور على أحر من الجمر.

وعن رأيه في البرومو الرسمي لمسلسل بنت السلطان، لفت إلى أنه أعجب به كثيراً قبل طرحه عبر الشاشات، مشيراً إلى أنه تجمعه علاقة صداقة مع المخرج أحمد شفيق وهذه هي المرة الثالثة التي يتعاون فيها معه بعد نجاح مسلسل ليالي، وقضية صفية.

وأشار أيمن سلامة إلى أنه لم يواجه أي صعوبات قابلته من حيث كتابة المسلسل أو تنفيذه أو وقت التصوير، موضحاً أن الأمور كانت ميسرة، كما أنه تم ترشيح الأبطال بالاتفاق بينه وبين المخرج، كما أن العمل يعتبر بمثابة مفاجأة كبيرة للجمهور.

مسلسل بنت السلطان بطولة روجينا وباسم سمرة وأحمد مجدي وسوسن بدر وبيومي فؤاد وندى موسى ومحمد مهران ومحمود حجازي ونهى صالح وحسن أبو الروس وأوتاكا، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويدور في إطار درامي اجتماعي تشويقي.