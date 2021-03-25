وفي الثاني من نوفمبر، خسر ديب الدعوى التي رفعها ضد مجموعة "نيوز غروب نيوزبيبرز" الناشرة لصحيفة "ذي صن" بتهمة تشويه السمعة، على خلفية مقال نشرته في أبريل 2018.

وكان المقال قد استند إلى أقوال الممثلة التي تحدثت عن تعنيف الممثل زوجته السابقة أربع عشرة مرة، وهي اتهامات ينفيها جوني ديب.

واعتبر القضاة في محكمة الاستئناف أن الحكم الأساسي "متكامل ومنصف"، قائلين إن القاضي المكلف النظر في القضية "دعّم خلاصاته بحجج صلبة لم يظهر حتى من باب الافتراض أنها تستند إلى مقاربة مغلوطة أو خطأ قانوني".

وكانت المحكمة العليا في لندن أصدرت حكماً لصالح الصحيفة بعد جلسات عقدتها على مدى ثلاثة أسابيع في يوليو الماضي.

ورأى القاضي نيكول في حكمه أن التوصيفات التي أوردتها "صحيحة بدرجة كبيرة" لأن "الأكثرية الساحقة من الاعتداءات المفترضة جرى إثباتها".