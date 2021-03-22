اختار بعضهم نشر صور تذكارية واستعادة الذكريات مع الأمهات على منصات التواصل الاجتماعي لمشاركة جمهورهم في ذلك اليوم، وآخرون فضلوا الاجتماع برفقة الأهل والمحبين، وتقديم الهدايا.

تقول الفنانة القديرة سميرة أحمد لموقع "سكاي نيوز عربية": "أسعد لحظات حياتي عندما تأتي ابنتي صباحًا لتوقظني من النوم وتقبلني، وأجمل أيام حياتي يوم عيد الأم".

رسالة سميرة أحمد وانهيار لبلبة

ووجهت سميرة أحمد رسالة لجميع الأمهات قائلة:" أقول لكل الأمهات بمصر، والوطن العربي، كل عام وأنتن الخير والسعادة، وأتمنى كل الخير والحب والتقدير لأمهات الشهداء، كل عام وأم الشهيد طيبة".

تستعيد سميرة ذكرياتها مع والدتها الراحلة في ذلك اليوم بابتسامة حب وحنين وتقول: "كنت أجتمع مع أسرتي بأكملها وأخواتي في يوم عيد الأم لنحتفل مع والدتي -رحمها الله- وكنا نقضي وقتًا ممتعًا وسعيدًا، كانت أيام رائعة راسخة في قلبي".

أما الفنانة لبلبة فانهارت في البكاء أثناء حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية" عن والدتها قائلةً، رغم وجع ماتشعر به:"منذ أيام وأنا أبكي بشدة بسبب عيد الأم، ذكرني بوالدتي رحمها الله، أنا فقدت أجمل وأحن أم في الدنيا، كنت أعيش معها كل تفاصيل حياتها".

وكشفت لبلبة أنها "تمر بحالة نفسية سيئة للغاية، وأن يوم عيد الأم من أصعب الأيام التي تمر بها في حياتها، "كنت فاكرة إنه مع الوقت هتجاوز فراقها، وجدت العكس بفتقدها أكثر، وتألمت كثيراً بفراقها حتى هذه اللحظة القاسية".

أبناء الفنانات

ويصادف يوم ميلاد والدة الفنانة حنان مطاوع يوم عيد الأم، وفق تصريحاتها الخاصة لــ"سكاي نيوز عربية"، وتهنئ مطاوع والدتها وأمهات الوطن العربي بمناسبة عيد الأم، قائلة: "كل سنة وكل أم طيبة ربنا يبارك في عمر الأمهات جميعاً، ويرحم ويغفر الأمهات المتوفيين، ويحفظ لي أمي الحبيبة".

تكشف مطاوع أن هذا العام سيكون الاحتفال فيه مميزا لها للغاية، لأنه العام الثاني لها كأم، قائلة:" ربنا يحفظ لي ابنتي هذا العام الثاني لها معايا"، وتمنت انتهاء أزمة كورونا التي يعيشها العالم.

الأم مدرسة الأطفال الأصلية

بدورها، قالت الفنانة وعارضة الأزياء اللبنانية، دومينيك حوراني لـ"سكاي نيوز عربية" إن "الأم مدرسة الأطفال الأصلية، إذا رأيت إنساناً ناجحاً فأعرف أنه صناعة الأم، وإذا رأيته كريمًا وفيًا وطموحًا وتقيًا مثابرًا خدومًا فأعرف أنه صناعة يد الأم".

وأضافت دومينيك "إذا صادقت إرهابيا ومجرمًا فأعرف أن الأم أخطأت في أماكن كثيرة في تربية ابنها، لذلك نطلب من أمهات الوطن العربي، صانعي الأجيال أن يساعدونا على بناء الدول وإنهاء الحروب ووقف الاٍرهاب".

وأعربت الفنانة المصرية بسمة، في لقائها الأخير لـ"سكاي نيوز عربية، أنها سعيدة بكونها أم، وتحب ابنتها نادية للغاية، وتخصص لها وقتًا للاهتمام بها وتنمية مهاراتها، ولا تسمح بأي شكل أن يؤثر ازدحام جدول أعمالها الفنية على رعاية ابنتها، وأضافت أنها تفضل مشاهدة بعض الأفلام التي شاركت فيها، مع ابنتها نادية صاحبة السبع أعوام.

وتحرص بسمة على نقل مشاعر الأمومة والاحتواء لها عن طريق احتضنها باستمرار ومشاركتها في أحاديثها الطفولية.

عيد حزين

أما الممثلة المصرية الشابة هنا الزاهد، فأعربت عن حبها الشديد لوالدتها بكلمات مؤثرة عبر حسابها الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي، يأتي ذلك بالتزامن مع إصابة الفنانة المصرية حديثاً بفيروس كورونا، وعلقت: "بحبك يا أكثر واحدة صاحبتي في الدنيا، بحبك يا أحن أم وأب. إحنا كلنا من غيرك و لا حاجة. أقوى وأطيب وأحن ست شفتها، ربنا يخليكي لينا".

وأضافت الزاهد "أمي تعبت، وكافحت، وأعتبرها من أقوى النساء، فهي مثلي الأعلى"، وأشارت أنها تتمنى الشفاء العاجل من الكورونا لكي تحتضن والدتها.

الأسطورة وفارس

وشارك الفنان محمد رمضان بطل مسلسل موسى جمهوره عبر حسابه الشخصي على " إنستغرام" بمقطع فيديو ظهر فيه مع والدته في إحدى اللقاءات التليفزيونية وعلق: "كل سنة وكل ابن.. أمه راضية عنه".

كما احتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعيد الأم، حيث نشرت مجموعة من الصور التي تجمعها مع أبنائها، أثناء احتفالات بعيد الأم وعلقت: "أجمل إحساس بالوجود عيد الأم".