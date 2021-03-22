وللمرة الأولى تسرد قصص عن الأسلحة والموت والخوف والبقاء والمشاجرات والعائلة والحب والعنف الأسري والتحرش الجنسي وغيرها من القصص المستمدة من واقع الحياة، وبعضها من الحرب الأهلية التي دارت رحاها في لبنان بين عامي 1975 و1990 أمام الجمهور، ويعيد تجسيدها شباب تدربوا على التمثيل الاارتجالي تتراوح أعمارهم بين 17 و24 عاما.

تجربة قصص الحرب هذه هي نتاج تعاون بين جمعية "لبن" وجمعية "محاربون من أجل السلام" للمسرح الارتجالي، في إطار مشروع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

المتخصصة بالمسرح والعلاج النفسي بالدراما، مديرة جمعية "لبن" الممثلة اللبنانية فرح ورداني قالت لـ"سكاي نيوز عربية: "هذا النوع من الفن يرتكز على المسرح الارتجالي لكسر المحرمات التي لها علاقة بالتحدث عن الحرب وغيرها من القضايا التي يعاني منها المجتمع كالتحرش الجنسي والعنف الأسري.. كأن تجمع مثلا فرقاء حرب سابقين داخل قاعة واحدة يجلسون جنبا إلى جنب ليسردوا تجاربهم قبل أن يشاهدوها تجسد أمامهم بأداء وأصوات جيل جديد نشأ في لبنان جديد.. وحين تكون هناك إمكانية لنقل التجربة الذاتية فهذا شكل من أشكال العلاج المخفف".

التمثيل والرقص لخدمة قضايا المجتمع

ويعتمد هذا الفن على سرد قصص من المجتمع، واستخدام التمثيل والرقص والغناء والموسيقى لخدمة المجتمع ومناصرة القضايا الإنسانية المحقة.

وتضيف ورداني: "نجول بمسرحنا في لبنان، زرنا الأردن وإسبانيا وليبيا كوسيلة لمد الجسور بين الدول في محاولة متواضعة للتغيير"، مبرزة "لبن تأسست في عام 2009 وهي واحدة من شركاء مؤسسات غير حكومية ومنظمات محلية ودولية عديدة تعمل في المناطق اللبنانية بالتعاون مع جمعيتي -كفى- و-أبعاد-".

وتابعت: "لم يتوقف العمل في المسرح الارتجالي حتى في عز الثورة، وبسبب كوفيد-19 انتقلت العروض إلى طريقة الافتراضي".

وذكرت: "عرضنا مشاريع في مناطق تستضيف لاجئين سوريين في المخيمات، يعيشون في حال من البؤس وكان هدفنا جمع قصصهم والاستماع لهم وبناء جسور التواصل بينهم ".

وتوضح: "في طرابلس قمنا بجولة في المناطق التي عانت نزاعات مسلحة سابقة بغية تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف".

منع العنف الأسري

هذا وتتعاون "لبن" مع جمعية "كفى" ضمن حملة للضغط باتجاه سن قانون يجرم العنف الأسري ويمنع ويجرم تزويج القاصرات والعمل على مواضيع السلم الأهلي والبطالة والهجرة.

وفي هذا الصدد، ذكرت ورداني: "دمجنا مسرح المنتدى ومسرح الصورة فكانت تجربة مهمة وقدمنا عروضا في مناطق تعاني من وصمة الإرهاب وفيها عدد من الشبان الموقوفين في السجون كان يتم توجيههم للانخراط في المنظمات المسلحة.. ومن أكبر الإنجازات التي حققناها أننا تمكنا من إقناع البعض بترك العمل المسلح، وكانت تجربة ملهمة نفتخر بها".

أضرار انفجار مرفأ بيروت النفسية

وتعمل جمعية " لبن" اليوم على قصص المتضررين من انفجار الرابع من أغسطس في منطقة "الكرنتينا " بجوار مرفأ بيروت، وذلك من خلال مشروع هدفه دمج الأشخاص الموجودين في هذه المنطقة المتنوعة من الجنسيات والأقليات.

وتضيف ورداني: "الطريقة التي كانت قد بنيت عليها هذه المنطقة منذ الحرب الأهلية، والظلم اللاحق باللاجئين والعمال القاطنين في هذه المنطقة من مختلف الجنسيات الذين كانوا يعملون في المرفأ، تحتاج إلى علاج. ونحن نسمع قصصهم بمسار علاجي من خلال جلسات مع الشبان والشابات كي يساعدوا أنفسهم للخروج من الصدمة، على أن نصدر كتاباً عن القصص ونبني مجسماً يخلد تجربة سكان منطقة "الكرنتينا" وفيلماً وثائقياً عن المشروع وعن أهل هذه المنطقة المنكوبة لاحقاً".

كيف تتم إعادة تمثيل القصص؟

تُعرّف إحدى ممثلات "لبن"، غالية صعب، المسرح الارتجالي الفني على أنه: "شكل من أشكال المسرح يستمع فيه الممثل لقصص يرويها أفراد من الحضور تتمحور حول حياتهم الخاصة ثم يشاهدونها مباشرة على خشبة المسرح بتأدية وإعادة الممثل".

وتضيف صعب: "بعد انفجار مرفأ بيروت صرنا نجتمع في الاستديو كممثلين ويشاركنا الجمهور من بيته ونعمل مع الأشخاص المقيمين في منطقة الكرنتينا لحل المشاكل والنزاعات بعيدا عن العنصرية".