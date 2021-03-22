وقررت الشركة التي أخرجت شخصيات كرتونية عديدة عبر السنين، مثل الأرنب "باغز باني" والعصفور "تويتي"، إلغاء واحدة من مجموعة شخصياتها الشهيرة، وهو الضربان بيبي لو بيو، وفقا لموقع "إن بي سي".

وجاء قرار إلغاء شخصية الضربان من أعمالها الفنية القادمة، وأبرزها فيلم الكرتون المرتقب "سبيس جام 2"، بسبب مطالب من منظمات حقوق المرأة، بسبب "تحرش" الضربان في حلقاته الكلاسيكية القديمة.

ومع ظهور القضية على الساحة، انتشرت لقطات لحلقات كرتون بيبي لو بيو، وهو يقوم بخطف أنثى ضربان وإجبارها على تبادل القبل رغما عنها، بالإضافة لملاحقتها المستمرة رغبة منه بمواعدتها، وهي حلقات كانت تعرض للأطفال قبل عشرات السنوات.

وبالرغم من أن مسلسل الكرتون لم يثر الشبهات وقتها، إلا أن مشاهدة اللقطات اليوم، أثارت حفيظة منظمات حقوقية عديدة، التي اعتبرت أن تصرفات الشخصية الكرتونية في الحلقات كان "تحرش جنسي واضح".

ودار جدل كبير حول فكرة إلغاء الشخصية الشهيرة، وانتقد البعض على مواقع التواصل الاجتماعي "المبالغة" التي أبدتها المنظمات الحقوقية، خاصة تجاه شخصية كرتونية.

يذكر أن الشركة أنهت إنتاج فيلم سبيس جام 2، الذي يمثل الجزء الثاني من فيلم سبيس جام الشهير بالتسعينات، والذي جمع الشخصيات الكرتونية في مباراة لكرة السلة مع نجم الرياضة السابق مايكل جوردان.