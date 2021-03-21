وكشف الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية أحمد غنيم لموقع "سكاي نيوز عربية"، تفاصيل الموكب، الذى حددت وزارة السياحة والآثار في مصر، موعده يوم 3 أبريل المقبل.

وسيجري نقل المومياوات الملكية، في حفل كبير، من مقرها الحالي بالمتحف المصري في التحرير، إلى المتحف القومي للحضارة في منطقة الفسطاط، جنوبي القاهرة.

وقال غنيم إن عملية نقل المومياوات الملكية ستتم وفق إجراءات صارمة، تراعي معايير الأمان والسلامة المتبعة عالمياً في نقل القطع الأثرية.

وأضاف أن الموكب المهيب سيتقدمه الملك رمسيس الثاني، ثم رمسيس الثالث، ورمسيس الرابع، ورمسيس الخامس، ورمسيس السادس، ورمسيس التاسع، ثم تحتمس الأول والثاني وتحتمس الثالث.

ويشمل الموكب تحتمس الرابع، والملك سقنن رع، والملكة حتشبسوت، وأمنحتب الأول، وأمنحتب الثاني، وأمنحتب الثالث، وأحمس نفرتاري، وميريت آمون، وسبتاح، ومرنبتاح، والملكة تي، وسيتي الأول، وسيتي الثاني.

عربات معقمة للنقل

وأشار رئيس متحف الحضارة إلى أن المومياوات سيتم وضعها داخل وحدات تعقيم مجهزة، وتحميلها على عربات تم تصميمها وتجهيزها خصيصاً لهذا الحدث، بهدف الحفاظ على سلامة المومياوات التي ترجع إلى عصر الأسر الفرعونية 17، 18، 19، 20.

ويضم الموكب الذي ستتم تغطيته إعلامياً من قبل فضائيات ووكالات أنباء عالمية، 22 مومياء ملكية، تتقدمها مومياء الملك رمسيس الثاني، وينطلق الموكب من مقر المتحف المصري، مروراً بميدان التحرير، ثم يتجه نحو كورنيش النيل في اتجاه ضاحية مصر القديمة، وينتهي عند المتحف القومي للحضارة في منطقة الفسطاط.

وأشار غنيم إلى أنه تم تصنيع سيارة خاصة بكل ملك من ملوك مصر القديمة خصيصًا لهذا الموكب تحمل شعارا موحدًا، وتحمل اسمه ولقبه باللغة العربية والإنجليزية والهيروغليفية،

وستحمل المومياوات الملكية في عرض فني مبهر احتفالًا بالخروج الملكي للمومياوات من المتحف المصري، وذلك بمشاركة عجلات حربية تم صنعها خصيصًا لهذا الحدث للمشاركة على جانبي الطريق أثناء الموكب.

وأيضا سيتم الاستعانة بخيول وعروض استعراضية وطلقات نارية ترحيبًا بهم في المتحف القومي للحضارة بمشاركة وزارتي الدفاع والداخلية المصرية، بحسب الدكتور غنيم.

عودة السياحة

من جانبه، صرح وزير الأثار المصري الأسبق، زاهي حواس لـموقع"سكاي نيوز عربية" أن هذا الموكب سيكون له تأثير كبير على عودة السياحة بقوة إلى مصر، وسيكون حدثا عاليما كبيرا يترقبه الجميع.

وأشار إلى أن المومياوات الملكية ستتحرك من المتحف المصري في السادسة مساءً، وتستغرق ساعة ونصف للوصول إلى المتحف القومي للحضارة.

وكان مجلس إدارة متحف الحضارة المصرية، أعلن منذ أيام تدشين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حملة ترويجية لموكب المومياوات الملكية، التي تم إعدادها مسبقا مع المتحف ويتم خلالها زيارات إرشادية مجانا للزائرين المصريين ورحلات المدارس داخل قاعة العرض المركزي بالمتحف بعد افتتاحها، مع مراعاة إجراءات الوقاية من كورونا.

وفي إطار الترويج للمتحف أيضا وافق مجلس الإدارة على السماح لممثلي وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية بالتصوير مجانا داخل قاعة العرض المركزي لمدة يومين بعد الافتتاح.