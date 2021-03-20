ورغم أن أيا منهما لم يكن لديها أي خبرة سابقة في عالم المطاعم، إلا أن إيمان، افتتحت المطعم بتشجيع من أختها، ويقدم المطعم أكلات مثل الكشري والفلافل والفول والأرز والخضروات.

إيمان، متزوجة ولديها طفلان، وانتقلت إلى الولايات المتحدة من مصر عندما كان عمرها 23 عامًا، بعد إنهاء دراستها في كلية التجارة جامعة عين شمس، وتزوجت واستقرت في لاس فيغاس، ثم لحقت بها أختها.

وتحكي إيمان حجاج تجربتها، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الفكرة جاءت من محاولة الربط بين الأكلات النباتية في قائمة الطعام الشعبي المصري مثل الكشري والفول والطعمية، وقررنا هنا ربطه بالطعام النباتي، ومن هذا المنطلق قررنا دخول عالم المطاعم في السوق الأميركية".

وأضافت أنه عند بداية المشروع لم يكن لديهن أي خبرة سابقة في مجال المطاعم، خاصة بعد الزواج وإنجاب الأطفال، ولم يكن هناك عمل يقمن به، لذلك قررن خوض غمار التجربة.

وتابعت أنهن قررن الاعتماد على فكرة الأكل النباتي المصري، وأن هذا الأمر كان سببا في التميز، وساعد أيضا على زيادة الترويج للمطعم، وأن البعض كانوا يرشحون المطعم لأصدقائهم حتى لو لم يكونوا نباتيين.

وبعد أقل من عام من افتتاح المطعم، انضم إلى قائمة موقع YELP ضمن "أفضل 100 مكان لتناول الطعام في الولايات المتحدة لعام 2019". كما تم ترشيحه كـ "أفضل مطعم نباتي" من قبل Las Vegas Review-Journal.

وتشير إيمان، إلى أن التجربة متعبة لكنها شيقة وممتعة لأقصي الدرجات، وأن فكرة خلق مشروع ناجح من العدم في حد ذاتها رائعة، كما ساهم الأمر في توفير فرص عمل للنساء ولاسيما العرب منهن، وهو شيء آخر نفخر به.

وعندما انتشر وباء الكورونا في لاس فيغاس عام 2020 ، بدأت إيمان في تقديم وجبات مجانية إلى المواطنين الذين فقدوا وظائفهم، بالرغم من أن مطعمها كان يعاني أيضا مثل العديد من الأعمال الأخرى خلال الأزمة.