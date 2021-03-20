وتبلغ الملكة عامها الخامس والتسعين في الحادي والعشرين من أبريل المقبل، ويقام للمناسبة تقليديا في يونيو عرض عسكري كبير في وسط لندن يجمع مئات العسكريين وآلاف المتفرجين.

ويستقي العرض أصوله من التحضيرات الحربية البريطانية، إذ يبرز خلالها الجنود الأعلام بوضوح ليتم التعرف إليهم وسط ضوضاء المعارك، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس.

ووفقا للوكالة الفرنسية، فإنه بدلا من هذا الحدث السنوي، من المقرر إقامة عرض في قصر ويندسور على بعد حوالي 40 كيلومترا غرب لندن.

يشار إلى أنه في العام الماضي، ألغي العرض العسكري واستعيض عنه بحدث مختصر في قصر ويندسور حيث تلتزم الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب (99 عاما) الحجر منذ انطلاق الجائحة في بريطانيا في مارس 2020.

وأودى الوباء بأكثر من 126 ألف شخص في بريطانيا، أكثر البلدان تضررا في أوروبا جراء الجائحة.

وقد تلقت الملكة وزوجها اللقاح المضاد لفيروس كورونا في يناير.

وخرج فيليب دوق إدنبره الثلاثاء من مستشفى في لندن بعدما تلقى العلاج فترة شهر إثر إصابته بالتهاب ثم لمشكلة في القلب.