وأخرج رجال الإنقاذ الزوجين المسنين المحاصرين من سيارتهما التي تحطمت بعد اصطدامها بحاجز على الطريق، وسقوطها من على جسر يبلغ ارتفاعه 30 مترا.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فقد استعان رجال الإنقاذ بسلاسل معدنية لرفع السيارة التي كان الزوجان يستقلانها وهي من نوع فورد إف- 350.

ولا يزال سبب وقوع الحادث مجهولا، إلا أن شهود عيان قالو إن المركبة انحرفت بشكل مفاجئ عن الطريق، وحطمت الحاجز المعدني على الجسر، لتسقط نحو الأسفل.

ونقل الزوجان اللذين يبلغان من العمر 60 عاما إلى مستشفى "ماجيك فالي" لتلقي العلاج، حيث وصفت مصادر طبية وضعهما الصحي بأنه "غير خطير".

ووصفت المتحدثة باسم شرطة ولاية أيداهو، لين هايتاور، الحادث بأنه كان "مرعبا"، مضيفة: "كانت عملية إنقاذ بطولية من الجميع، فمثل هذا الوضع يتطلب اتخاذ قرارات سريعة، والتحرك على نحو عاجل لضيق الوقت أمام المحتجزين في السيارة".