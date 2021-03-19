وأشارت المسؤولة المصرية إلى أنها اتفقت مع خالد العناني وزير السياحة المصري، لتعزيز التعاون المشترك بينهما عبر إطلاق مبادرة تستهدف توفير الخدمات السياحية للمصريين بالخارج، عبر عروض مخصصة لهم، سواء خلال زيارتهم للوطن، أو خلال جولات المعارض الأثرية والسياحية بالخارج.

وأضافت وزيرة الدولة المصرية للهجرة، أنه تم الاتفاق على إطلاق مبادرة تهدف لإعداد برامج خاصة للمصريين بالخارج، لزيارة الأماكن السياحية والأثرية والمتاحف في مصر، في محاولة لتكرار تجربة التعاون بينهما في برامج شباب المصريين بالخارج أبناء الجيل الثاني والثالث، وشباب الدارسين بالخارج، والتي تعمل على تنظيم زيارات ميدانية لهم في الأماكن السياحية داخل مصر.

وأضافت أنه في إطار الاستراتيجية الوطنية لدعم شباب المصريين بالخارج، فإنه سيتم الإعلان عن برامج وزارة السياحة والآثار عبر المركز لتحفيز شباب الدارسين بالخارج وشباب الجيل الثاني والثالث والمصريين بالخارج بشكل عام، للاشتراك في هذه البرامج التي سيتم الإعلان عنها.

وكشفت عن مشاركة الشباب المصريين بالخارج في اللجان تنظيم المعارض السياحية التي ستنظمها الدولة المصرية في الخارج.

وأشارت نبيلة مكرم لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أن هذه المبادرة وما ستضمنها من زيارات ستنظم خلال الإجازات، تساعد المصريين بالخارج للتعرف على وطنهم الأم، وإمدادهم بكافة المعلومات الخاصة بما يجري على أرضها من تنمية وتطوير في قطاع السياحة والآثار.

واعتبرت أن هذا التحرك يساعد في بناء حائط صد وطني منيع ضد ما يتم الترويج له ضد مصر، لذلك عملت وزارة الهجرة المصرية على تنظيم برامج زيارات للمواقع الأثرية والسياحية والمشروعات القومية، لاطلاع الشباب المصري بالخارج على كافة الحقائق التي تخص الدولة المصرية.

وأكدت وزيرة الهجرة "المصريون بالخارج هم القوى الناعمة التي لابد أن نستفيد منها في الترويج للسياحة المصرية والمقاصد السياحية، لذلك فقد تم الاتفاق على استثمارهم للترويج للمقاصد السياحية المصرية، فضلًا عن المشاركة في الفعاليات والحملات الترويجية للسياحة المصرية بالخارج، وكذلك الفعاليات السياحية الكبرى".