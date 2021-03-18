ويقع "البلو هول" تقع في مدينة دهب، التي سجلت ضمن الأماكن السياحية الأكثر أمانا خلال انتشار فيروس كورونا.

بيشوي فايز، مدرب غطس ومصور ورحالة مصري، قال لـموقع "سكاي نيوز عربية"، إن منطقة "البلو هول "التي تقع في قلب البحر الأحمر، عباره عن ثقب على الشاطئ بطول 110 أمتار دائرية، وعلى عمق 53 مترا يوجد قوس طوله 25 مترا تخرج منه إلى البحر المفتوح مباشرة.

وأوضح بيشوي أنه في الماضي كان هذا المكان يتم تجنبه من قبائل البدو الذين يعيشون هناك، بسبب الأسطورة التي عرفت بينهم بوجود لعنه من شبح لفتاة انتحرت، بسبب رفضها للزواج رغما عنها.

وأوضح مدرس الغطس المصري أن غطاسين محترفين من كل أنحاء العالم أعلنوا التحدي، وحاولوا الغوص في تلك المنطقة، واستكشافها ومعرفة أسرارها.

لكن العديد منهم لقي حتفه، حيث توفي أكثر من 200 غطاس غير ملتزم بقواعد الغطس فيها.

وأشار بيشوي إلى أنهم يمارسون الغوص الترفيهي حتى عمق ٤٠ متر فقط، لكن بعض الغواصين يعتقدون بأن الـ ١٢ متر المتبقين ليست مشكلة على الإطلاق.

ويستكمل بيشوي حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه أمام الشاطئ يتواجد نصب تذكاري مدون به أسماء غالبية الضحايا الذين فقدوا حياتهم في هذه البقعة الخطيرة.

ولفت إلى أن هناك قصصا أسطورية أخرى يروج لها البعض تتعلق بأسباب وفاة الغواصين في الثقب الأزرق، بينها وجود عروس البحر أو أسماك القرش التي تقوم بابتلاعهم، أو دخولهم في قناة ضيقة وعدم استطاعة الخروج منها وغيرها.