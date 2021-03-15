وقد نظم المعرض في قاعة الأمن الأحمر الفنية، من قبل مركز 7 ألوان الفني في السليمانية، حيث عرضت لوحات لرسامين عالميين مثل: سلفادور دالي، بابلو بيكاسو، بول غوغان، بول سيزان، ادوارد مونش، كورناي، أنتوني تابيس، خوان ميرو، بول كلي، ماريني مارينو، مارك شاغال.

ومن فناني العراق وإقليم كردستان العراق: ريبوار سعيد، نزيهة سليم، محمد غني حكمت، تمارا أنباري، لورنا سليم، اسماعيل فتاح، فائق حسن، شارا رشيد، يسرى العبادي، عاصم عبد الأمير، جيمن اسماعيل، هيمن يحيى، ماهر ستار، اسماعيل الشيخلي، وضاح مهدي، نبيل علي، فاخر محمد، قرني جميل وغيرهم.

وقال مدير مركز 7 ألوان الفني، بختيار سعيد في حوار مع موقع سكاي نيوز عربية: "هذه أول مرة تعرض أعمال لعظماء الفن التشكيلي العالمي في إقليم كردستان العراق، وعلى صعيد العراق، حيث كانت مدينة البصرة محطة هذا المعرض المتنقل الأولى، ومدينة السليمانية هي محطته الثانية".

وأضاف أن المعرض "لاقى استحسان وثناء مختلف الفنانين والنقاد، والمشتغلين في الحقل الثقافي العام، والفني التشكيلي خاصة، ممن زارو المعرض، كما قابله طلبة معاهد وكليات الفنون الجميلة هنا، والمهتمون عامة بالفنون بالحماسة كونه يشكل المعرض الأول من نوعه في كردستان العراق كما أسلفت، الذي يقدم لوحات خالدة لرسامين خالدين، في الذاكرة الجمعية الجمالية التشكيلية حول العالم".

وتابع سعيد قائلا: "من المقرر أن يقوم مركز 7 ألوان خلال الشهرين القادمين، بتنظيم سلسلة أعمال وفعاليات ومعارض مشابهة خاصة، بعرض التجارب والابداعات التشكيلية العالمية، بغية الارتقاء بالسوية التشكيلية هنا، في إقليم كردستان وفي العراق ككل”.