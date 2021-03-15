فقد كانت نورا الشريف حديث موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد أن نشرت صورة وهي تعمل على إنجاز لوحة للمغنية المصرية أنغام، وكتبت: "سمعوني أغنية لأنغام تحبونها"، لتجد تفاعلا من مئات المتابعين.

إلا أن المفاجأة كانت في إعجاب أنغام نفسها باللوحة، وإعادة تغريدها للمنشور، شاكرة الفنانة السعودية ومثنية على موهبتها الكبيرة.

كما أعادت أنغام نشر صورتها بريشة الشريف على حساباتها بموقعي تويتر وإنستغرام، مبدية إعجابها بموهبة الشابة السعودية ومقدمة الشكر لها في أكثر من مناسبة.

وجبة يومية أساسية

ومنذ طفولتها أحبت الشريف الرسم، لذلك لم تنقطع عنه سواء في المدرسة أو البيت، وفي كل فرصة تتاح لها للرسم، حتى أصبح "وجبة يومية أساسية" منذ عام 2016، حيث تخصص ساعات يومية للبدء في رسمة جديدة.

وتقول الشريف لموقع "سكاي نيوز عربية": "أتميز بفن البوب آرت، ولدي الكثير من اللوحات في هذا الاتجاه"، وتابعت: "كنت جالسة أستمع لأغنيات الفنانة الرائعة أنغام، وألهمني صوتها وعيونها للرسم، فقررت رسم صورة لها لإشباع شغفي بفنها، وإبداء امتناني لها وشكرها على ما تقدمه من فن راق، على طريقتي الخاصة وهي الرسم".

وتضيف: "اندمجت مع أغنيات لها أثناء رسمي لصورتها بصورة كبيرة، فخرجت بهذا الشكل المميز".

وعن رد فعل أنغام، قالت: "الفنانة أبدت إعجابها برسمتي رغم عدم اكتمالها، وكنت أنوي بمجرد الانتهاء من الرسمة الإشارة لحسابها، لكن كان إعجابها باللوحة حتى قبل اكتمالها له وقع السحر علي، شعرت بصدمة محببة ورائعة".

ولطالما رسمت الشريف شخصيات عامة، حيث اقتنى فنانون سعوديون لوحاتها، وقالت: "رسمت في السابق صورة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتفاجأت بتواصل شخص معي من طرف الأمير تركي بن سلمان يخبرني بإعجابه بلوحتي ورغبته في اقتنائها".

وتضيف الفنانة التشكيلية السعودية: "رسمت أيضا صورة للأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، وإلى الآن توجد لوحتي في مجلسه، إلى جانب أنه أصبح متابعا لي على تويتر".

وشاركت الشريف في الكثير من المعارض والمناسبات الفنية والثقافية، منها "موسم الرياض"، واحتفالية اليوم الوطني الكويتي، لكن عندما حلت جائحة كورونا توقف كل شيء، كما تقول.

وعن مشروعاتها المستقبلية وأحلامها، تقول الفنانة التشكيلية السعودية: "أتمنى أن أمتلك معرضا يضم أعمالي وأعمال فنانين آخرين، وأحلم بأن تصل رسوماتي وفني إلى العالمية".