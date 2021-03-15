وفي تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، السبت، روت آية، شقيقة عمر، كواليس الواقعة، موضحة أن شقيقها تعرض لحروقٍ من الدرجة الأولى أثناء تصويره إعلان لعبة مع الفنان محمد رمضان.

وأوضحت أن الإعلان -الذي كان من المفترض أن يتم تصويره على 3 أيام- يقوم على مشاهد الأكشن (الحركة) وإطلاق النار، وخلال المشهد الأخير الذي يجمع شقيقها مع رمضان، كان من المفترض أن تنفجر قنبلة صوتية، لكي تعطي إيحاء الحركة بشكل مناسب، وفق ما هو مخطط للإعلان.

وأضافت: لكن مصمم الأكشن والمفرقعات وضع "قنبلة حقيقة" تحت قدمه (تحت قدم شقيقها) ومن خلفه مرتبة، لكي يلقي نفسه عليها عند تفجير القنبلة، دون أن يقوم بحمايته بملابس ضد النار، ويقيه مما قد يحدث له من آثار سلبية.

وتابعت آية: "القنبلة كانت تحت يوسف، وأول ما جه (حان) وقت التفجير مسمعش (لم يسمع) أي صوت خالص.. وبعدين عنيه زغللت (اضطربت الرؤية لديه) وبعدها اترمى بعيد من قوة القنبلة.. ودخل الحمام لقى (وجد) أنه مصاب بحروق بشكل كبير".

وأشارت إلى أن أسرتها ذهبت له في لوكيشن (موقع) التصوير؛ لكي تعرف ما الذي حدث له، فيما لم يعتذر له مصمم المعارك بسبب ما حدث نتيجة خطأه وتعامل معه بطريقة سيئة "كان متعجرفا معه وبيقول له أنت كبَّرت الموضوع.. تعالى شوف الشوت (المشهد) عامل إزاي".

وأردفت: "الفنان محمد رمضان اطمأن على شقيقها خلال وجوده في اللوكيشن، وأمر فريق الإنتاج أن يذهبوا به إلى المستشفى، كما أن الشركة المنتجة اتصلت بأسرتها لكي تعتذر عما حدث له"، مشيرة إلى أنها "قامت بتحرير محضر ضد خبير المفرقعات بسبب أسلوبه مع شقيقها، فضلاً عن أنه لم يعتذر عن الخطأ".

وكشفت آية عن الحالة الصحية لشقيقها، موضحة أنه يعاني من آلام شديدة، فضلاً عن التهابات شديدة في جدار الخصيتين "ولولا قدر الله لفارق دنيانا".

وعاتبت شقيقة الممثل الشاب، النجم محمد رمضان، قائلة إن رمضان لم يتواصل مع شقيقها مرة أخرى. وأوضحت أن شقيقها من المفترض أن يستأنف تصوير باقي مشاهد الإعلان، لكنّ حالته الصحية لم تسمح بذلك؛ كون المشاهد تتطلب حركة وإطلاق نار.

وعبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نشرت الفنانة لبنى ونس، وهي والدة الممثل الشاب، تفاصيل الواقعة، مع صورٍ للحروق التي أصابت نجلها، مهاجمة الفنان محمد رمضان، بقولها: "في مهنتنا يا أستاذ محمد رمضان من يسمى بالنجم بيتعاملوا معاه في اللوكيشن كأنه هو المحور والكل يدور حوله.. هل ممكن تتعرض لما حدث لأبني في التصوير معاك؟ مستحيل طبعا! بتعمل أكشن وبتبقى عارف قبلها كل تفاصيله مرة واتنين وعشرة". وقالت ضمن تدوينتها: "حق ابنى إن شاء الله هايرجعله مش هاسيبه (لن أتركه)".

وتضامن عدد من النشطاء والفنانين مع الممثل الشاب، من بينهم الممثلة حنان شوقي، التي تساءلت عبر صفحتها على "فيس بوك": "هي حياة الناس بقت رخيصه كده؟ معقولة الاستهتار وصل لكده، وإن حياة البشر مبقاش (لم يبق) لها قيمة؟! أنا اللي أعرفه إن المفروض يكون فيه متخصص".