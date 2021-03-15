وأكد الفنان أحمد حلاوة، أحد أبطال مسلسل "الاختيار 2"، أن فريق العمل لم ترهبه أي تهديدات أو وجهات نظر معادية من قبل الجماعات الإرهابية التي تهاجم المسلسل قبل عرضه.

وأضاف حلاوة في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن مشاركته في العمل جاءت بناء على قناعة تامة بما يقدمه المسلسل من إثراء للفن المصري، لأنه يعتبر من الضرورة بمكان أن يقدم الفن رسالة هادفة ترتقي بالأمم والشعوب.

وحول مهاجمة جماعة الإخوان الإرهابية للمسلسل أكد حلاوة، أن هذا الأمر لا يعنيه ولم يؤثر إطلاقا على أداء الفنانين المشاركين في "الاختيار 2"، لافتا إلى أن الفنانين المشاركين في العمل يدركون أن أي مسلسل قابل للقبول أو النقد، ولا يرهبهم بأي حال من الأحوال أي اختلافات طالما كانوا مقتنعين بما يقدمون.

وبدوره قال الفنان محمد فراج، أحد المشاركين في العمل، إن التمثيل في "الاختيار 2" له طابع مختلف لأنه يقدم شخصيات حقيقة ومعاصرة، ما يجعل التنافس بين الزملاء محفزا ليظهر المسلسل واقعيا للجمهور.

وأشار فراج في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن مشاركته في هذا العمل الذي يقدم ملحمة وطنية عن شهداء الشرطة في مصر، يمثل محطة مهمة بالنسبة له خاصة وأن أبطال العمل من الممثلين الأكفاء.

ووقع اختيار مخرج العمل بيتر ميمي والقائمين على المسلسل على الفنانين إياد نصار وكريم عبد العزيز وأحمد مكي وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وأحمد شاكر عبد اللطيف.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقوة مع طرح المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، العرض التشويقي الأول لمسلسل "الاختيار 2"، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك".