بمواد متوفرة في كل منزل يُمكن الاستغناء عن عديد من مستحضرات التجميل وحتى العمليات المكلفة، إذ تعمل تلك المواد الطبيعية كبديل لـ "الفيلر"، يتميز بكونه أكثر أمناً وليس له أضرار على البشرة على المدى البعيد، وتتميز بتأثيرها الفعَّال لدى المواظبة عليها.

خبيرة التجميل أميرة رزق، ترصد لموقع سكاي نيوز عربية، عدة وصفات طبيعية تعمل كـ "فيلر طبيعي" للوجه، باستخدام مواد مثل زبده الشيا ذات الفوائد المتعددة وكذا العسل والبابايا.. وإليكم ثلاث وصفات طبيعية مُجربة:

الوصفة الأولى: زبدة الشيا

أما الوصفة الأولى التي تقدمها رزق، فتعتمد على زبدة الشيا، والتي تسميها بـ "شجرة الحياة"، وتستخرج من جوز شجرة الشيا الأفريقية، وتحتوي على عديد من الخصائص العلاجية. كما أنها تعتبر من أفضل المواد الطبيعية التي ترطب البشرة، ولها قدرة سحرية على علاج الكثير من العيوب مثل السيلوليت، وتعمل علي شد الجلد.

وتقول: يمكنَكِ خلط زبدة الشيا بعد إذابتها مع بعض قطرات من زيت الحلبة وبعض من السكر الذي يساعد على تقشير البشرة والتخلص من الخلايا الميتة. يتم عمل معجون متناسق، ويُترك على البشرة حتى تجف، ثم يدلك الوجه والخدان بحركات دائرية، ثم يتم غسل الوجه بماء دافئ.

الوصفة الثانية: العسل

أما الوصفة الثانية، فمن خلال العسل. وتقول خبيرة التجميل عن تلك الوصفة المُجربة، إن العسل من المكونات الفعّالة في تسمين الوجه، كخلطة طبيعية. وذلك من خلال تناول العسل صباحاً فور الاستيقاظ أو عن طريق خلطه مع الأرز المطحون وتركه على الوجه من 15 إلى 20 دقيقة، ثم يغسل بالماء الدافئ. وأفادت بأنه "يجب المواظبة على تلك الوصفة مرتين في الأسبوع؛ حتى نرى نتيجته".

الوصفة الثالثة: البابايا

أما لجهة الوصفة الثالثة، فتعتمد أساساً على فاكهة البابايا (من الفواكه الاستوائية، ذات غلاف أخضر ولب أصفر، ولها مذاق بين الشمام والمانغو).

وأوضحت رزق أن البابايا مع العسل "مزيج يعمل على تغذية وترطيب البشرة"، وذلك لاحتواء البابايا على نسبة كبيرة من فيتامين "ج"، الذي يعد مهماً لبناء الكولاجين، وهو مفيد جداً؛ للحصول على بشرة صحية ومشرقة وتسمينة.

ويتم ذلك -وفق خبيرة التجميل- عن طريق خلط قطع من البابايا الصغيرة في الخلاط، مع ملعقة من العسل؛ حتى نحصل على قوام عجيني، ونتركه على الوجه وخاصة منطقة الخدين لمدة عشر دقائق ويفضل استخدامه ثلاث مرات أسبوعياً.

كما تنصح خبيرة التجميل بتناول المياه بكميات كثيرة، فضلاً عن الاهتمام بنظام غذائي يعتمد على الهرم المتكامل، مع الاهتمام بتناول الفاكهة بقدر مناسب وكذا الخضروات بصفة مستمرة، لتأثيرها على نضارة وجمال البشرة وتعزيز الكولاجين فيها.