وبذلك يرتفع إجمالي الإيرادات المحلية للفيلم إلى 15.8 مليون دولار. وحقق الفيلم إيرادات بلغت 36 مليون دولار أخرى على مستوى العالم لترتفع إيراداته العالمية الإجمالية إلى 52.6 مليون دولار.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة (توم آند جيري) من إنتاج شركة وارنر بروس إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت أربعة ملايين دولار في الأسبوع الثالث لطرحه.

وفي المركز الثالث جاء فيلم الإثارة والخيال العلمي (كيوس ووكينغ) "سريان الفوضى" من إنتاج شركة لايونزغيت بإيرادات بلغت 2.25 مليون دولار.

وحل الفيلم الدرامي (بوغي) من إنتاج شركة فوكاس فيتشرز في المركز الرابع مسجلا 730 ألف دولار.

وجاء فيلم الرسوم المتحركة "عائلة كرودز: عهد جديد" (ذا كرودز :إيه نيو إيدج) من إنتاج شركة يونيفرسال في المركز الخامس مسجلا 520 ألف دولار.