وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المستشار السابق لترامب، جيسون ميلر، كشف رأي ترامب في المقابلة التي أوقعت العائلة المالكة في واحدة من أسوأ الأزمات منذ عقود.

وقال ترامب لمستشاره إنه فكر في الإدلاء ببعض الملاحظات حول مقابلة ماركل، وكان ذلك سيتحول إلى خبر، لكنه فضل في نهاية المطاف ألا يدلي بتصريح، لأن الأمر ليس بـ"الفكرة الجيدة".

وأضاف ميلر أنه كان يتحدث إلى ترامب، فبدا كما لو الرئيس السابق يقول "نعم، إنها (أي ميغان ماركل) ليست جيدة. لقد قلت هذا من ذي قبل، والآن يرى الجميع ذلك".

وأضاف ترامب، لمستشاره السابق، أنه في حال قال أي شيء سلبي عن ماركل، فإنه، أي ميلر، سيجد نفسه خارج عمله، ثم قال له "انظر إلى بييرز مورغان".

وكان مورغان قد قدم استقالته من وظيفته كمقدم من برنامج "غود مورنينغ بريتن"، بعدما أبدى ملاحظات على المقابلة وصفت بالمثيرة للجدل.

وقال المقدم مورغان إنه لم يصدق أي كلمة مما قالته ماركل عن التعرض للعنصرية خلال وجودها وسط الأسرة المالكة، وقولها إن فكرة الانتحار قد راودتها.

وكانت ميغان ماركل، قالت في مقابلة مع الإعلامية الأميركية، أوبرا وينفري، إنها لم تكن مرتاحة خلال حياتها في القصر، وكشفت أن هناك من تحدث إلى زوجها الأمير هاري، وهي حامل، وأعرب له عن مخاوف حيال لون بشرة الرضيع المقبل، وهل ستكون سمراء، لأن والدة ماركل من أصل إفريقي.

وذكرت شكبة "سكاي نيوز" البريطانية، أنها سألت الأمير وليام عما أثير بشأن العنصرية، فأجاب جازما "لسنا عائلة عنصرية بالمرة".

ويوم الثلاثاء، بادر متحدث باسم قصر باكنغهام في بريطانيا، إلى التعليق على ما ورد في مقابلة ميغان ماركل التي تبلغُ 39 عاما، والتي وضعت تصريحاتها العائلة المالكة في واحدة من أسوأ أزماتها منذ عقود.

وذكر القصر، في أول رد فعل رسمي، أن ما أثير بشأن شكاوى عرقية من قبل ماركل يبعث على القلق، وسيجري التعامل معه.

وأضاف البيان أن العائلة المالكة حزينة بشدة وهي تحاط علما بمدى الصعاب التي واجهها الأمير هاري وماركل، خلال السنوات الماضية.