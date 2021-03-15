العديد من النجوم تعرضوا لمواقف محرجة، أبرزها السقوط على خشبة المسرح، وكان آخرهم المطرب عمرو دياب، الذي سقط أثناء حفل غنائي بالعاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، قبل أن يتدارك الموقف وينهض مجددا.

تعامل الهضبة مع الموقف ببساطة، إذ ردد كلمتين أمام جمهوره، قائلا: "عادي عادي"؛ للتقليل من الموقف المحرج. قبل أن ينشر صورا له في اليوم التالي عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، ليؤكد من خلالها ضمنا أنه "بخير".

فيديو سقوط "الهضبة" انتشر بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واختلف الكثير من المعلقين بشأن رد فعل الفنان بعد السقوط، وسط مقارنات فرضت نفسها بينه وبين آخرين تعرضوا للموقف نفسه.

وعادة ما تتباين الآراء والتعليقات حول ردود الفعل المناسبة عند التعرض لمواقف محرجة شبيهة على المسرح، وسط سجال بين أصحاب الآراء المختلفة، الذين يذهب كل واحد منهم لتصرف بعينه، يعتبره بمثابة "الرد المثالي" على أي موقف عارض على المسرح.

خبيرة "الإتيكيت" شاهندة شاور، تشرح لموقع "سكاي نيوز عربية"، فن التعامل مع تلك المواقف المحرجة التي قد يتعرض لها البعض، سواء مشاهير أو غيرهم، كالسقوط أو خلافه على المسرح أو في أماكن عامة أو حتى في الشارع.

وتوضح شاور أنه "في مثل هذه المواقف، من المتوقع أن يكون للجمهور رد فعل طبيعي؛ فالبعض يضحك والبعض الآخر يتعاطف مع الشخص الذي تعرض لموقف السقوط المحرج". أما لجهة تعامل الشخص نفسه مع الموقف، فإنها تفضل أن يكون بنوع من "البساطة"، وأن يبرر الموقف.

وتردف: "يمكن أن يعلق على سبيل المثال بالقول (أعتقد بأنني تعرضت للحسد اليوم ولهذا سقطت!).. أو يقول (ما يقع إلا الشاطر)، وأن يحاول التعامل مع الموقف بالمزاح، وأن يجذب الجمهور بالضحك لنسيان الموقف".

ولا تفضل خبيرة الإتيكيك فكرة "تجاهل الموقف"، مستدلة بالموقف الذي تعرض له في وقت سابق الممثل محمد رمضان، أثناء مشاركته في حفل بمدينة دبي، عندما سقط على المسرح ثم قام بكل شموخ من جديد دون أن يعلق على الموقف أو يبرره أمام الجمهور.

وأوضحت: "هذا الصمت لا يكون في صالحه أبدا، وكان يستحسن أن يجعل الموقف في صالحه بالتعليق بشكل فكاهي، لا سيما أن عدم التعليق يعني أنه غاضب من الموقف بشكل كبير".

وترى شاور أنه على الشخص الذي يتعرض للسقوط أو ما شابه من مواقف محرجة، أن يستغل الأمر لصالحه، بدلا من أن يُستغل ضده ويبدو ضعيفا أو مستاء للغاية من الموقف، مؤكدة أن "المزاح والتعليقات الخفيفة هي الطريقة الأفضل لذلك".

وتعرض الكثير من مشاهير الفن لمواقف محرجة مماثلة في وقت سابق، تباينت ردود أفعالهم عليها، وأبرزهم إليسا وراغب علامة وشذى وغيرهم.