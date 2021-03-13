وقالت الداخلية الكويتية في تغريدة عبر تويتر إنها استدعت "الشخص الذي حرض الأطفال على الانتحار في البث المباشر وتحويله إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

ولم تعط الداخلية الكويتية تفاصيل إضافية بشأن احتجازها لسام أو استدعائه لسماع أقواله قبل عرضه على النيابة العامة.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع للفنان طلال السمندان المعروف بـ "طلال سام" يقوم فيه الأخير برمي هاتفه المحمول أثناء البث المباشر من الطابق الثاني، بعد أن كان يقول "جاهزين يا أطفال".

وفي المقطع المتداول، علقت امرأة بقولها إن طلال سام "يكلم الأطفال للانتحار من خلال رمي أنفسهم من الأعلى"، مشيرة إلى أنها حذرته من قبل بعد أن كررها أكثر من مرة، وختمت: "عندكم القرار"، في إشارة واضحة إلى السلطات.

ونشط وسم "#طلال_سام" في موقع تويتر، حيث بات ضمن قائمة الأكثر رواجا في الكويت ودول خليجية أخرى بعد إعلان الداخلية الكويتية استدعائه.

وحظي سام بدعم ساحق بسبب "عدم تحريضه لأحد" من خلال تناول مغردون لهذه القضية التي كانت الأعلى تداولا في الساعات الماضية.

وجادل الداعمون للفنان الكويتي بأن سام لم يصرح بعبارات "تحرض الأطفال على الانتحار"، وأن المرأة التي تداولت الفيديو سبق أن تورطت بقضية تعنيف ضد الأطفال.

وانتقد مغردون قرار وزارة الداخلية باحتجاز سام باعتبار عدم فعله لأي جريمة، فيما يرى آخرون أن الكويت لديها قضايا أهم من هذا الموضوع.