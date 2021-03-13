ونشر رمضان، فيديو يوضح حجم الإصابة التي تعرض لها، عبر حسابه على إنستغرام، وعلق: "الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل.. إصابتي كانت شديدة أثناء تصوير النهاردة، ولكن الحمد لله.. الأهم إن الشغل يوصلكم حقيقي وكله في حبكم يهون..ثقة في الله نجاح دائماً وأبداً.. رمضان يجمعنا".

وظهر في الفيديو جروح وحروق في ظهر محمد رمضان، نتيجة المشهد الذي كان يصوره بالمسلسل، وتواجد أحد الأطباء لإسعافه بعد الحادث.

ووفقا لما أظهره الفيديو عن سبب إصابة محمد رمضان، فإن موضع الحروق وانسلاخ الجلد كان في جزء كبير على الجانب الأيمن من ظهره.

مسلسل موسى بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب ومنذر رياحنة ورياض الخولي وهبة مجدي وتارا عماد وعبير صبري وصبرى فواز وأسماء جلال وفريدة سيف النصر، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.