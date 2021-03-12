وبدأ مشوار كارلا الفني في الثمانينيات من عالم الأزياء، لتنتقل بعدها إلى تقديم البرامج التلفزيونية، ثم توجهت للغناء، لتدخل مجال التمثيل في عام 1986 مع الكاتب مروان نجار والممثل الراحل إبراهيم مرعشلي. بعدها، باتت تشارك في العديد من المسلسلات، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية.

تزوّجت كارلا بطرس من المهندس اللبناني جوني ربيز، الذي توفي جراء حادث سير في عام 2007، ونجت كارلا مع ابنتيها بأعجوبة رغم إصابتهن بجروح خطيرة وتحطم سيارتهم بالكامل.

وبعد رحيل الزوج، تعلّمت بطرس أن من واجب المرأة أن تعتمد على نفسها للاستمرار في الحياة، وهذا ما علّمته لابنتيها أدريانا وإيفانا.

والدها الراحل الدكتور البيروتي لبيب بطرس كان بطلا في الرياضة، ومعلقا إذاعيا ومذيعا رياضيا، لسنوات طويلة في تلفزيون لبنان.

في هذا اللقاء الخاص، فتحت الممثلة اللبنانية بطرس قلبها لـ"سكاي نيوز عربية"، فتحدثت عن أدوارها الأخيرة في مسلسلي "ما

فيي" و"عروس بيروت"، اللذين عرضا على شاشات عربية مميزة وعن تأثير انفجار مرفأ بيروت على أعمالها أثناء التصوير وتفاصيل من حياتها الخاصة مع ابنتيها.

أين المرأة في أدوار كارلا بطرس؟ وأي شخصية تشبهها؟

تجيب: "كل الأدوار التي مثلتها أحبها، فيها شيء من الحقيقة، كانتقام المرأة المعنفة وعرض أسباب اقتراف الجرم، ولا أحب الأدوار المسطحة وتعنيني أدوار المرأة القوية وتجسيد أدوار حقيقية كدور الملكة إليزابيت، وتلك التي تتحدث عن النساء في العالم".

أين كانت كارلا بطرس في الرابع من أغسطس؟

"يوم 4 أغسطس، صباحا كنت في المطار وغادرت لبنان لاستكمال التصوير لمدة أسبوعين وكنت مشوشة الأفكار، كنت حزينة ومتألمة.. عندي تصوير خارج لبنان واللبنانيون مصابون في بيروت التي تلملم الأشلاء".

ماذا عن دورك في "ما فييي" و"عروس بيروت"؟

"كان جديدا بالنسبة لي.. كنت امرأة صبورة وأول 30 حلقة يخيل للمشاهد أن دوري كان سطحيا إلا أنني كنت المرأة الحنون، فالكاتبة كلوديا مرشيليان تمتلك النص الجميل أما نهايته فكانت جيدة بالنسبة لي.. بشأن تصوير (عروس بيروت 3) لا زالت الأمور غير واضحة بسبب كورونا".

وتضيف "عادة عندما أحصل على النص يجب أجد نفسي فيه، أحب الأدوار ذات المسؤولية الكبيرة مثل مسلسل "عروس بيروت" الذي نال نجاحا.. هو نوع جديد من العمل المشترك.. أحببت الاختلاط في التمثيل فقد تبادلنا الخبرات وكانت خبرة جيدة".

أين الكوميديا في أعمالك؟

أجد نفسي في الأعمال التراجيدية أكثر والكوميدية أيضا إلا أن المشكلة تكمن في إنتاج الكوميديا القليل أصلا".

هل أخذت اللقاح ضد كورونا؟

"سجلت اسمي على المنصة الوطنية المخصصة ولا زلت أنتظر دوري".

بمن تتأثر كارلا بطرس؟

"بالفنانة اللبنانية سميرة بارودي والراحلتين فريال كريم وهند أبي اللمع في حقبة السبعينيات، كثير من المخضرمين تأثرت بهم".

لمن تستمع كارلا بطرس؟

"أستمع للكثير من الفنانين خصوصا أثناء الطبخ فأنا أحب إعداد الطعام على صوت الموسيقى، وأبرزهم وائل كفوري وداليدا وكارول سماحة وأنهيها بأم كلثوم ونجوى كرم وأحيانا بلطيفة".

طالعتنا صورك مع نجمة البحر.. ماذا قصدت بذلك؟

"هي مجرد حملة إعلانية، نفذتها مع صديقين يعملان في تصميم المجوهرات.. بدأنا بنجمة البحر وأكملنا بنجمة عيد الميلاد.. وسنقوم مجددا بحملات إعلانية لموسم الصيف بعنوان كل امراة نجمة".

ماذا عن بيروت؟

"أنا ابنة بيروت حتى الرمق الأخير فبيروت هي العنفوان، عشت لبنان من قلب بيروت حياتي كلها تمحورت في قلب العاصمة اللبنانية.. ذكرياتي كلها".

ما هواياتك المفضلة؟

"إعداد الطعام الإيطالي واللبناني، إضافة إلى الرسم ورياضة المشي وصيد السمك والتنس وكنت ضمن الفريق الوطني لكرة السلة وبطلة في السباحة وأجيد الغناء والرقص والدبكة وأحب الحياة".

ماذا أخذت من والدك؟

"الاسم المحترم أفتخر بأنني ابنة الإعلامي الرياضي لبيب بطرس وهذا الاسم بمثابة جواز سفر أحمله إضافة إلى عائلة والدتي البيروتية الكبيرة، وتزوجت من عائلة ربيز.. اليوم صرت أعرف ماذا يعني ابن عائلة عريقة.. سعيدة أنا بانتسابي لـ3 عائلات لها علاقة بالثقافة والإعلام والطب".