وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الرجل يعيش في بلدية "موسمان"، مشيرة إلى أنه واجه موقفا صادما ومرعبا حين عثر على عنكبوت سمين في بالوعة ببيته.

وظل الرجل محافظا على هدوئه ثم التقط له صورة، ونشرها على مجموعة محلية لسكان موسمان في فيسبوك، وسألهم مستغربا "هل لديكم أي فكرة حول هذا المخلوق اللطيف؟

وسرعان ما تقاطرت الردود على المنشور، حيث اقترح عليه أحد الأشخاص قائلا: "أحرق المنزل فورا"، بينما وضع آخر صورة "نيران مشتعلة".

كما اقترح شخصان "تناول الحيوان ذي الثمانية أرجل"، فيما نصح آخر بالاحتفاظ به كـ"حيوان أليف".

بعد ذلك، تحول النقاش إلى أي نوع من العنكبوت يمكن أن يكون، قبل أن يتوصلوا إلى أنه أقرب إلى "العنكبوت الذئب"، وهو نوع لا يشكل أي خطورة على البشر.

وينتشر العنكبوت الذئب في جميع أنحاء أستراليا. ويقول المتحف الأسترالي على موقعه على الإنترنت، إنه يعيش في نفايات الأوراق وفي الجحور، وغالبا ما يتواجد في الحدائق.

والعناكب الذئبية هي فئة من العناكب الصيادة الأرضية، التي لا تصطاد بالشباك كالعادة، وإنما تجلس مترقبة لتنقض على فريستها.