وذكرت وسائل إعلام أميركية أن ماكنزي سكوت تزوجت مدرس علوم من مدينة سياتل، يدعى دان جيوي.

وأجرت ماكنزي تحديثا لحسابها في موقع "أمازون"، قائلة إنها تعيش مع أربعة أطفال (من زواجها السابق) ومع دان في سياتل.

ومن جانبه، قال جيف بيزوس في بيان: "دان رجل عظيم، وأنا سعيد ومتحمس لكليهما".

وأصبحت الروايئة الأميركية، ماكنزي (50 عاما) ثالث أثرى امرأة في العالم، بعد توقيع اتفاقية طلاق مع زوجها السابق، بيزوس، مالك "أمازون"، عملاق التجارة الإلكترونية.

وكانت ماكنزي أول موظفة في شركة أمازون، وساعدت زوجها السابق في توسيع أعماله وتطويرها، لكنها انكفأت عن العمل في وقت لاحق، مفضلة التركيز على تربية أطفالها ومسيرتها الأدبية.

وبعد 25 عاما من الزواج، أعلن بيزوس وماكنزي انفصالهما في يناير 2019، وتوصلا إلى اتفاق يقضي بمنحها 4 بالمئة من أسهم أمازون، ما يعادل 38 مليار دولار أميركي.

وقالت ماكنزي إنها أصبحت ملتزمة بالعمل الخيرية، معلنة تقديم أكثر من 4 مليارات دولار لهذه الأعمال في السنوات الماضية.