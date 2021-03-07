لم تكن تعلم غصون، التي يناديها الناس باسم مريم، أن البحر سيصير قريبا منها إلى هذا الحد، وأنّ خطوات معدودات كانت كافية لتصل إليه بعدما كانت تقصده من مسافة بعيدة، حاملة معاناتها كلّما نشب شجار عائلي بينها وبين زوجها، إلى أن تحوّل البحر اليوم إلى ملجأٍ لها، أو ربّما إلى بيتها، حسب ما تقول.

"البحر هو بيتي، وتسمية اليابسة مناسبة لأنها حقا يابسة فالحياة فيها قاسية"، تقول غصون لـ"سكاي نيوز عربية " وهي تنتظر أنّ تهز صنارتها التي ألقتها في الماء.

صارت حياة "مريم" مرتبطة بالبحر منذ أن حرمت من بناتها الأربع نتيجة قضية طلاق عسيرة.

قصة حياة أشبه بقصص المسلسلات الدرامية

أما كيف وصلت بها معاناتها لتتّخذ من البحر مكانا تأوي إليه، فتسرد غصون مقتطفات من قصة هي أقرب إلى قصص المسلسلات الدرامية الحقيقية.

تبدأ القصة من حياة عائلية في فيلا في مدينة جبيل شمالي لبنان، قبل أن يتهمها زوجها بمحاولة قتله، فتسجن بدعوى أنّها تعاني من خلل عقلي وينصفها القضاء لاحقا.

لكن بعد ستة أشهر من توقيفها، تخرج غصون من السجن لتصطدم برفض عائلتها لها، ولتبدأ رحلة التشرد التي رمت بها إلى بحر بيروت.

رحلة التشرد جعلت غصون غريبة فعلا بعد وفاة أحد أشقائها وهو الوحيد الذي وقف إلى جانبها على عكس ما فعل أهلها وأقاربها، لتعيش وحدة قاتلة وتختار البحر مسكنا جديدا لها.

غرقت غصون مرتين، في المرة الأولى وهي تحاول إنقاذ سائح عراقي سقط في الماء، وفي المرة الثانية نتيجة موجة قوية، غير أن غضب البحر لم يدفع غصون إلى الاابتعاد عنه أو البحث عن مكان آخر.

وفي هذا الصدد، تضيف: "البحر كائن حي، هو روح، وعلينا أن نعلم أن هذه الروح قد تحزن أحيانا فتغضب، وحتّى لا نتعرض للأذى علينا أن نتجنب هذه الحالة".

البحر.. أنيس مريم

ليس البحر بيت غصون فقط، بل أنيسها الذي تشكو إليه شوقها لبناتها، اللواتي يرفضن لقاءها، حتّى أنّها لا تتخيل حياتها من دون هذا الأزرق وتقول: "إذا حذفوا البحر عن الخريطة يعني حذفوني من الوجود" .

صار البحر مصدر رزقها الذي تعيش منه، حيث تصطاد منه الأسماك وتبيعها، ولا زالت تأمل أن يؤمن لها أحد مكانا في يوم من الأيام تحضر فيه غلتها من السمك لتبيعها مقلية أو مشوية فتضاعف من ربحها.

نجحت غصون في كسب ود الأهل والأطفال رواد الكورنيش الذين ينادونها بمحبة: "يا مريم اشتقنالك". أما خيمتها فقد تحوّلت إلى ملجأ لبعض المحتاجين.

وتستطرد تحت أشعة شمس مارس الدافئة لتدندن: "اشتروني واعرفوا قيمة غلاوتي واسمعوني يللي مش عارفين حكايتي".

وأضافت: "أنا أم الجميع حرمت من أربع بنات ربنا أعطاني الآلاف وقد افتقدتهم في الحجر والإقفال وها قد عدت وأشكر رجال قوى الأمن الداخلي الذين سمحوا لي بالصيد وتعاطفهم معي".

يقول أحد المارة لـ"سكاي نيوز عربية": "مريم مربية زوار البحر والأولاد وهي أمنا... أحلى أم في العالم".

وتختم مريم قصتها بالقول: "يوم لجأت للبحر كنت أتناول أدوية مهدئة لأعصاب رميتها كلها صرت أحب الحياة وأغني لها وأطرب لقد ساعدت نفسي بنفسي".

ووصيتها للمرأة أينما كانت: "كوني قوية وإياك أن تأتمني أحدهم... ااعملي فقط لنفسك".