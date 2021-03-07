وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، الأحد، أن المنزل المكون من 4 غرف نوم، جرى تجديده مؤخرا، عرض للبيع مقابل 890 ألف دولار.

وبدت الصور الخارجية للمنزل عادية إذ يظهر تقليديا أسوة ببقية المنازل على الطراز الأميركي.

لكن المدهش في الأمر، هو أن الحمام داخل المنزل محاط بزجاج شفاف للغاية، ولا يوفر أي خصوصية على الإطلاق، أما المرحاض لا يفصله شيء عن بقية أرجاء المنزل.

ولقى المنزل اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، الذي بدا لهم الأمر خارج المنطق.

وقدم البعض تفسيرات منها أن صاحب المنزل أو أحد أفراد أسرته كان يعاني من إعاقة جسدية، مما يعني أن باب المرحاض قد يصعب حركته عند قضاء حاجته.

ولم يترك الظرفاء هذه المناسبة تمر مرور الكرام فأدلواء بتعليقاتهم، فمن من قال: "لا تنسى نفسك أثناء مكالمات زووم، وتذهب لقضاء حاجتك".

وقال آخر: "هل علينا أن نكون مفتحين على الآخر في كل شيء هذه الأيام".