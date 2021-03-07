وفتح السيسي باب سيارته وهو يتحدث مع البائع، الذي هرول إلى جمع أنواع من الفاكهة ليعطيها للرئيس المصري، وقال السيسي له مداعبا: "نقي كويس".

ويبدو أن السيسي لاحظ أثناء توقفه، صعوبة في حركة البائع، ولدى تبادله أطراف الحديث معه، علم بوجود مشاكل صحية في أعصاب القدم، كما علم أن بيع الفاكهة هو مصدر دخله الوحيد، وليس له سكن مستقل، ويقيم بحدائق القبة مع أقاربه.

وبعد انتهاء البائع من جمع الفاكهة، قال له السيسي: "قولي عايز إيه"، وقام الرئيس المصري بإمالة رأسه بالموافقة على طلب البائع بالعلاج على نفقة الدولة، قائلاً له عدة مرات "كل حاجة خلاص".

بائع الفاكهة

وقال بائع الفاكهة محمد حسن إنه فوجئ بوجود الرئيس أمامه، مضيفا "مكنتش مصدق".

وأوضح حسن، خلال حديثه مع وسائل إعلام مصرية، أنه يقف في شارع أحمد فخري عند حديقة الطفل منذ 30 عاما، وتابع: "الرئيس اشترى موز، وأصر على دفع حساب الفاكهة، وقالي لازم تاخد حسابك".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي سأله عن صحته، واتصل بوزيرة الصحة أمامه، وعلى الفور تم نقله لمستشفى دار الشفاء، وهو حاليا في المستشفى.

وأوضح أنه يجري حالياً عدداً من الأشعة والتحاليل بمستشفى دار الشفاء، مشيرا إلى أن هناك مندوبا من رئاسة الجمهورية يتابع حالته خطوة بخطوة.