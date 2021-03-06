واستهلت إيناس مكي حديثها مع موقع "سكاي نيوز عربية"، بطمأنة محبي الفنان أحمد مكي عليه، بعد تداول أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن تدهور حالته الصحية.

وأوضحت أن شقيقها يتمتع بصحة جيدة ويخضع للعزل المنزلي، وسيجري المسحة الثانية خلال أيام، نافية الإشاعات التي قالت إنه في حالة متدهورة ولا يستطيع التنفس.

وقالت: "كل ما يتردد في هذا الصدد ما هو إلا شائعات، وأنا أحرص على الاطمئنان عليه يوميا والتحدث معه"، مشيرة إلى أنه سيستأنف نشاطه الفني بعد أيام قليلة، عند ثبوت تعافيه من الفيروس.

وتحدثت مكي عن الحملة التي يتعرض لها شقيقها عبر مواقع التواصل من قبل "اللجان الإخوانية"، بعد مشاركته في مسلسل "الاختيار 2"، موضحة أن البعض شمت في مرضه عقب إصابته بفيروس كورونا.

وأضافت: "للأسف هؤلاء مرضى نفسيون. مكي يرفض الرد على أمثال هؤلاء، بالرغم من أننا نتلقى رسائل بها سب من قبلهم، لكننا لا نرد عليها نهائيا".

وبموازاة تلك الرسائل الشامتة من قبل "اللجان"، فإن جمهور مكي واصل توجيه رسائل محبة وأمنيات بالشفاء والتعافي السريع من فيروس كورونا.

ويجمع مسلسل "الاختيار 2" مكي بكريم عبد العزيز، ويعتبر الجزء الثاني من العمل الوطني "الاختيار" الذي عرض في رمضان الماضي، وقام ببطولته الفنان أمير كرارة.

الجزء الثاني من سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ويتناول جانبا من بطولات قوات الشرطة المصرية.

وفي سياق آخر، وعن عدم مشاركتها في أي عمل فني يجمعها وشقيقها، قالت مكي إنه لم يعرض عليها أي دور يناسبها حتى الآن.

وعن أسباب اختفائها عن الدراما والسينما خلال السنوات الماضية، أكدت الفنانة المصرية أنه "لم يعرض عليها ما يناسب شخصيتها من أعمال"، معربة عن أمنيتها في تجسيد شخصية "الملكة حتشبسوت".

وأوضحت أنها عادة ما ترفض الأعمال التي تحتوي على مشاهد بها قبلات أو ما شابه، مشيرة إلى أنها سبق ورفضت المشاركة بدور في فيلم "مواطن ومخبر وحرامي" لاحتواء الدور على مشاهد مماثلة.

وعن الفنان الذي تتمنى العمل معه، قالت إنها تحب العمل مع الفنان أكرم حسني، بسبب خفة ظله، وقدرته على إضحاك الجمهور بكل سهولة، لافتة إلى أنها تحب تلك النوعية من الأعمال الكوميدية التي يقدمها.