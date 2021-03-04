وقال سامو زين في تصريحات خاصة بموقع "سكاي نيوز عربية" إن غيابه عن الساحة الغنائية، كان بسبب تفضيله الظهور من خلال تقديم عمل فني ملائم يضيف لمشواره الفني، مُشيرًا إلى أنه خلال هذه الفترة قام بتطوير نفسه من حيث الموسيقى والفكر والألحان وكل ذلك يتطلب مجهود كبيرًا حتى يتحقق.

وبسؤاله عن مقولة "البعيد عن العين بعيد عن الجمهور"، أكد أن جمهوره داخل قلبه، ويحترمه كثيرا لأن احترام الجمهور هو مصداقية نجاح أي فنان، ولذلك جاء غيابه حفاظًا على هذا الحب، ويحرص على تقديم كل ما يرضيه.

وتابع: "العمل الفني حتى ولو كان بسيطًا يجب أن يأخد حقه ليظل محفورًا بذاكرة وقلوب الجمهور لفترات طويلة، ودليل ذلك النجاح الذي حققته أغنيتي "خطوة ليك" و"معنى الحب"، فبعد مرور 15 عامًا من طرحهما إلا أنهما مازالا مطلوبين عند الجمهور".

"حبيتو"

وعن ردود الأفعال التي جاءت حول أغنية"حبيتو" التي طرحها مؤخراً في عيد الحب، أوضح سامو "أن ردود الأفعال كانت جميلة للغاية، والأغنية لاقت إعجاب الجمهور لأن هذا ما ينتظره في الاحتفال بالحب؛ أغنية مليئة بالأحاسيس والمشاعر الجميلة".

ولفت إلى أنه يُهدي أغنية "حبيتو" لكل الأشخاص التي تهتم بالحب وتُقدره، وتعلم قيمته، وتعلم أنه مصدر البهجة والسعادة الأول في هذه الدنيا.

وعن السبب الذي جعله يختار التركيز على تقدير مفهوم الحب وإنصاف المرأة منذ بداية مسيرته الفنية، قال إن مُناصرة الحب والمرأة طبيعة بشرية هامة للغاية فالحُب من أهم الأشياء التي تجعل لغة الأشخاص متقاربة، كما أنه يسعى من خلال أعماله إلى إيصال صوت الرجل للمرأة وتقريب المسافات بينهم، مشيرًا إلى أنه ليس لديه مانع من الغناء للرجل.

"فاطيما"

أما عن تجربة الدويتو مع الفنان الليبي زكريا شوشان في أغنية "فاطيما"، فقد أكد سامو أن الذي جذبه لخوض هذه التجربة أنها فكرة جديدة فهي تُسلط الضوء بشكل كبير علي السيدة المُحجبة من خلال تناول قصة فتاة اسمها "فاطيما" ترتدي الحجاب.

وأردف: "الحديث عن شخصية مؤثرة في المجتمع ومثال مُشرف للعالم بأكمله حق مشروع، كما أنني أرى أن ذلك هو دور الأغنية في تسليط الضوء على حقوق المرأة العربية"، لافتا إلى أن الأغنية حققت الهدف المرجو منها فقد أخدت تريند بألمانيا وليبيا وكانت ضمن المراتب العشرة الأولى بمصر.

وبسؤاله عن العمل مع شريف فرانسيس مُخرج العمل، قال إنه مخرج كبير له ثقله الفني وحدث بينهما اندماج روحي، فهو يعرفه منذ أكثر من 15 عامًا، مشيرا إلى أنهما سيجتمعان بعد شهر رمضان، من خلال ترجمة الأغاني التي طرحها ونالت إعجاب الجماهير إلى "ميوزك فيديو".

"حورية في جزيرة"

ومن المقرر أن يقوم سامو بتصوير أغاني على طريقة الفيديو كليب، وعن ذلك قال سامو: "هناك بداية كلام على تصوير كل من أغنية "حبيتو" و"حورية في جزيرة" على طريقة الفيديو كليب.

وبخصوص طرح "دويتو" له خلال الفترة الحالية، أشار إلى أنه منذ بداياته الفنية وهو متمسك بـ"الدويتو" لأنه مهم جدا، ويسعى لعمل الدويتو داخليا وخارجيا للانتشار، كما أن بابه مفتوح لأي شخص لديه فكرة جيدة لأنه لا يهمه اسم الشخص وعدد متابعيه بقدر ما يهمه خامة صوته وتوجهه الفكري للموسيقى حتي يستطيع أن يُشكل حالة خاصة بينهما وملائمة لهما.

"ألبوم ماستر"

ولفت إلى أن موضوع ضم أغانيه التي صدرت مؤخرًا في ألبوم ماستر لم تُحسم بعد، لكنه إذا شعر أن الجمهور يحتاج لذلك سيقوم به على الفور.

وتابع أنه "يقوم بطرح أغاني منفصلة خلال فترات مُتقاربة في شكل مُعين وفقا لخطة موضوعة فهناك أغنية مصرية، خليجية، عالمية وهكذا نسعى من خلال هذه الخطة لتقديم أغاني منوعة وجديدة".

وفي سياق متصل، وحول تفضيله أن تكون أغانيه من كتابته وألحانه، نفى سامو ذلك وقال إنه طوال مسيرته الفنية وهو يعمل مع كُتاب ومُلحنين كبار لهم ثقلهم واسمهم الفني وشرف كبير له العمل مع هذه القامات الفنية.

وأردف سامو زين أنه "في بعض الأوقات تأتي له بعض الأفكار فيقوم بتنفيذها ليس أكثر مثلما فعل في "قربي ليا" و"الورد الأحمر" وحقق من خلالهما بصمات ونجاحات كبيرة لدي الجماهير".

وأفاد بأنه يوفق بين الكتابة والتلحين والغناء لأنه يمتلك إدارة جيدة فهي التي تتحكم في وقت الفنان وتنظيم مواعيده وتُعطيه مساحة أكبر لإبداعه الفني، فالإدارة عامل هام جدا ومؤثر في نجاح أي فنان، على حد قوله.

"اللغز"

وعن مشاركته في عمل سينمائي جديد تحت عنوان "اللغز"، قال إنه بالفعل يشارك بالفيلم وقام بتصوير جزء من مشاهد دوره بالعمل ولكنه توقف نظرا لظروف انتشار فيروس"كورونا" ثم توقفت مرحلة اكتمال الفيلم لأجل غير معلوم.

وفيما يتعلق بعروض المارثون الرمضاني لهذا العام، قال إنه يُركز خلال الفترة الحالية في الغناء، كما أن هذا العام هناك نجوم كبار يشاركون في السباق الدرامي الرمضاني ينتظرهم الجميع؛ متمنيًا أن يشاركهم السباق ولكن لا يوجد شيء مؤكد حتى هذه اللحظة، فهناك أشياء مطروحة لكنها "كلام على ورق".

وختم سامو حديثه لموقع"سكاي نيوز عربية" بالتأكيد على أنه سيطرح أغنية "ست الناس" احتفالًا بعيد الأم وهي من كلمات أحمد حسن وألحان محمد حمدي.