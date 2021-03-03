وكان من بين هؤلاء، النجم البرتغالي، لويس فيغو، الذي نشر صورته أمام الأهرامات، وكتب على حسابه في "إنستغرام" واحدة من عجائب الدنيا السبع.

ونشر فيغو أيضا صورة تجمعله على ضفاف نهر النيل مع البرازيلي روبرتو كارلوس والإسبانيين ميشيل سلغادو، وفيرناندو هيرو.

وكتب فيغو الذي نشر الصورة على "تويتر" تعليقا جاء فيه: "التقيت بهؤلاء الأصدقاء في مصر".

وفي وقت لاحق، نشر أحد الحسابات غير الرسمية لجمهور نادي ريال مدريد الإسباني صورة تجمع هؤلاء النجوم أمام مبنى، وكان معهم أيضا آخرون.

وتشكل مصر واجهة سياحية للعديد من نجوم كرة القدم العالمية، الذين يتسابقون لنشر صورهم، خاصة أمام المعالم التاريخية.