وقالت أمانة الجائزة، التي ترعاها مؤسسة جائزة "بوكر" في لندن وتمولها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، إن هذه الأعمال اختيرت من بين 121 رواية تقدمت للفوز بالجائزة التي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار.

وضمت القائمة روايات (دفاتر الوراق) للأردني جلال برجس، و(قاف قاتل.. سين سعيد) للكويتي عبد الله البصيص، و(علب الرغبة) للبناني عباس بيضون، و(بنت دجلة) للعراقي محسن الرملي، و(فاكهة للغربان) لليمني أحمد زين، و(الاشتياق إلى الجارة) للتونسي الحبيب السالمي.

كما ضمت (الملف 42) للمغربي عبد المجيد سباطة، و(عين حمورابي) للجزائري عبد اللطيف ولد عبد الله، و(بساتين البصرة) للمصرية منصورة عز الدين، و(حفرة إلى السماء) للسعودي عبد الله آل عياف، و(نازلة دار الأكابر) للتونسية أميرة غنيم، و(طير الليل) للجزائري عمارة لخوص، و(حياة الفراشات) للمغربي يوسف فاضل، و(وشم الطائر) للعراقية دنيا ميخائيل، و(عينان خضراوان) للسوداني حامد الناظر، و(جيم) للجزائرية سارة النمس.

وعلق رئيس لجنة التحكيم لهذه الدورة الشاعر شوقي بزيع من لبنان قائلا "نحن هنا إزاء ست عشرة رواية مميزة من مختلف أصقاع العالم العربي، تراوحت سياقاتها الأسلوبية والتعبيرية بين تقنيات التوثيق، والرسائل والتقصي الاجتماعي والنفسي، والاستقصاء البوليسي المعقد، وأضاف أن الكتاب أخذوا على عاتقهم مهمة إماطة اللثام عن الوجوه الكارثية للواقع العربي.

ومن المنتظر أن تعلن الجائزة عن القائمة القصيرة للأعمال المرشحة في 29 مارس الجاري، فيما سيجري الإعلان عن الرواية الفائزة في 25 مايو.