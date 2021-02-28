ويقوم الفنان المصري حاليا بتصوير مشاهد دوره بالعملين، استعدادا لعرضهما خلال السباق الدرامي الرمضاني 2021. وفي هذا الإطار يكشف إدوارد تفاصيل مشاركته بالعملين، إلى جانب جديده الغنائي خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، يقول إدوارد إن "معايير اختياره للأعمال الفنية، يأتي في مقدمتها السيناريو الجيد، ومدى تأثير دوره في أحداث العمل"، مشيرا إلى أنه "لم يفكر في البطولة المطلقة لأن الدور الجيد والمؤثر أفضل بكثير من بطولة مطلقة غير مؤثرة أو لا تمثل إضافة فنية له".

"نسل الأغراب"

وعن تفاصيل دوره في "نسل الأغراب"، أوضح إدوارد أنه يجسد شخصية "العمدة حسيب" وهو شقيق الفنانة مي عمر ضمن أحداث المسلسل، واصفا إياه بـ"الرجل الطيب".

وبسؤاله عن العمل مع مي عمر للمرة الثانية بعد نجاحهما في مسلسل "لؤلؤ"، قال إنها "فنانة جميلة، وحدثت بينهما كيمياء كبيرة بسبب صداقتهما التي خلقت راحة نفسية في العمل، فأحبا التمثيل معا، مما دفع المشاهدين للشعور بصدق الأداء".

ولفت إدوارد إلى أن عمر "تتطور يوما بعد يوم وتستحق النجومية، وعلى المستوى الشخصي، هي من أطيب الناس الذين قابلتهم في حياتي، وتربطني بها علاقة صداقة".

وعن السبب الذي دفعه للمشاركة في المسلسل، قال إن "لا يستطيع أحد رفض العمل مع مخرج كبير بحجم محمد سامي، خاصة أنه يعد أحد الذين نجحوا في أن يخرجوا طاقات تمثيلية كامنة داخلي لم أكن أتخيلها".

"كوفيد 25"

أما عن دوره في مسلسل "كوفيد 25"، فقد أكد إدوارد أنه "مختلف تماما عن دوره في (نسل الأغراب)"، إذ يجسد شخصية طبيب صديق للفنان يوسف الشريف، ضمن أحداث العمل.

وبالسؤال عن تأثير جائحة كورونا على سير العمل، قال: "الوباء المنتشر سبب الشلل في العالم بأكمله، وكل فترة يصاب شخص من فريق العمل بكورونا، فنضطر لتأجيل التصوير، وفي بعض الأحيان نستأنف العمل من دونه.. نحن نأخذ كل الاحتياطات اللازمة كارتداء الكمامات وتعقيم المكان".

"دويتو" غنائي

وعن عودته للغناء بعد غياب دام لمدة 23 عاما، قال إدوارد إنه احترف الغناء لمدة 12 عاما، لكن عندما أتته فرصة التمثيل تفرغ تماما له، مشيرا إلى أنه يمارس الغناء كهواية حاليا، فالتمثيل هو الأقرب له ولقلبه، وله الأولوية في حياته.

وختم إدوارد حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، بالتأكيد على أنه يعكف خلال الفترة الحالية على عمل "دويتو" (أغنية مشتركة) مع زميل له بالساحة الفنية، لافتا إلى أنه سيتم تصويره على طريقة "الفيديو كليب".