وقالت زينب يوسف شعبان إن والدها في العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا، مشيرة في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أنه تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وحالته "غير مستقرة" و"يظل نائماً لمدة طويلة بعد تناوله أدوية تساعد على النوم، حتى لا يشعر بالألم".

وأضافت أن المعلومات الطبية التي حصلت عليها من الأطباء تؤكد أن حالة والدها تتطور بشكل سلبي، وأن رئته ضعيفة مع تطور الفيروس.

وأوضحت أنها جاءت من الكويت فور علمها بإصابة والدها بكورونا، وتركت أسرتها هناك، لكن الأطباء يمنعونها من الاختلاط به، الأمر الذي جعلها في حالة حزن كبيرة من عدم رؤية والدها في مثل تلك الظروف.

ودعت زينب جميع محبي والدها إلى الدعاء إليه في مثل تلك الظروف، حتى يتماثل للشفاء العاجل في أقرب وقت.

كما طالبتهم بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تتردد عبر مواقع التواصل بشان وفاته، مضيفة: "ياريت الناس تدعي له أحسن ما يقولوا أنه مات".

مصير "عش الدبابير"

وكان الفنان يوسف شعبان يشارك في تصوير مسلسل "عش الدبابير" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وعن مصير العمل تحدث في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية" منتج المسلسل، المنتج صادق الصباح، حيث كشف أن النجم شعبان انتهى من تصوير مشاهده كاملة قبل إصابته.

وقال إنه على تواصل مع زوجة الفنان لكي يطمئن على حالته الصحية.

مسلسل عش الدبابير، بطولة مصطفى شعبان وعمرو سعد ورانيا يوسف وياسمين رئيس وعمرو عبدالجليل ودلال عبدالعزيز ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.