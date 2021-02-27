ونشرت تفاصيل القصة، صحيفة "إندبندنت" البريطانية، السبت، التي قالت إن الجسم على ما يبدو إما سقط من مركبة فضائية أو قمر اصطناعي من صنع الروس.

وذكرت مانون كلارك، البالغة من العمر 24 عاما، أنها لاحظت، بينما كانت تسير مع والدتها، شيئا يلمع في الليل، رغم أن رمال الشاطئ كانت قد غطت أجزاء كبيرة منه.

وقالت إن الجسم كان دائري الشكل، مصنوع من مادة التيتانيوم ويبلغ وزنه 41 كيلوغراما، وعليه كتابة بـاللغة الروسية.

وأضافت :"كان بإمكاننا رؤية الكتابة الروسية على جانب (الجسم الكروي). وواصلنا الحفر على الجسم. كانت خطوة جريئة بعض الشيء نظًا لأنه لم يكن لدينا أي فكرة عما كان".

ويعتقد خبراء الفضاء، بحسب الصحيفة البريطانية، أن الكرة يمكن أن تكون خزان وقود الهيدرازين الدافعة لقمر صناعي أو مركبة فضائية ، على الرغم من عدم اليقين بشأن مصدرها وكيف أصبحت على الشاطئ.

وقال مارك مورابيتو ، رئيس شركة ورائد فضاء تحت التدريب، إنه "متأكد بنسبة 99 في المائة من أنه خزان هيدرازين في صاروخ من نوع ما" يستخدم في إطلاق الأقمار الاصطناعية.

ويشير النص الروسي الموجود على الجسم إلى أن نطاق درجة حرارة التشغيل، وسعة تصل إلى حولى 43 لترا ، ووزن يبلغ حوالي 41 كيلو غرام، كما يشير أيضا إلى أنه ربما تم بناؤه في عام 2018.