وعقدت محكمة في ولاية كاليفورنيا محاكمة افتراضية عبر تطبيق "زووم" بسبب تداعيات جائحة كورونا، التي تجعل من الحضور الوجاهي متعذرا.

وكانت القضية المنظورة أمام المحكمة تتعلق بدعوى على الطبيب في شأن مروري.

وفي بداية الجلسة، ظهر الدكتور سكوت غرين مرتديا القناع الطبي والرداء الخاص بغرفة العمليات، الأمر الذي أثار استغراب فريق المحكمة.

وزاد الاستغراب، عندما قال الجراح بأن هناك مريضا يجري له حاليا عملية جراحية بالتزامن مع المحكمة.

وفي بداية تسجيل "زووم" الذي نشر على شبكات التواصل، قال الطبيب غرين: أنا في غرفة العمليات الآن وجاهز للمحاكمة".

وقال الطبيب هذا الكلام بينما كان على ما يبدو منهمكا في العمل.

لكن كاتب المحكمة، قال:"ما لم أكن مخطئًا ، أرى مدعى عليه موجود في منتصف غرفة العمليات ويبدو أنه يشارك بنشاط في تقديم الخدمات للمريض. هل هذا صحيح يا سيد غرين؟"

ورغم أن الجراح غرين أخبر المحكمة أن هناك أطباء آخرين يعتنون بالمريض، إلا أن المحكمة شددت على أنه من غير المناسب إتمام المحاكمة في مثل هكذا ظرف.

وقال كاتب المحكمة: "سأحدد موعدًا مختلفًا عندما لا تشارك (مخاطبا الطبيب) بنشاط أو تشارك وتهتم باحتياجات مريض".