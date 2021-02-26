رولا سعد، التي تجاوزت الأربعين عاما، تسعى دائما للظهور بأبهى طلة شبابية على جمهورها في حفلاتها الغنائية، وكليباتها المتنوعة، وظهورها الإعلامي، كما تولي اهتماما ملحوظا ببشرتها وإشراقتها.

تحدثت رولا في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" عن سر أناقتها وجمالها والروتين اليومي الذي تلجأ إليه للحفاظ على نضارتها.

وفي هذا الصدد، قالت: "فور الاستيقاظ في الصباح الباكر، أقوم بغسل وجهي من كلّ الرواسب والزيوت التي أفرزتها البشرة خلال الليل بماء الورد والجلسرين، هذه من أهم القواعد التجميلية الأساسية في حياتي".

وأضافت:"الروتين الذي اعتدت اتباعه للحفاظ على نضارة وحيوية جسمي بشكل عام وليست بشرتي فقط، هو شرب الماء بكميات كبيرة جداً، لتجنب جفاف البشرة وظهور التجاعيد ولتجديد الخلايا".

وأكدت أن العناية بالبشرة لا يقتصر على مستحضرات التجميل، ولا بالخضوع لعمليات التجميل فحسب، بل من الضروري اتباع نظام غذائي ورياضي صحي.

وأشارت إلى أن "كل امرأة ترغب في الحفاظ على جسدها وطلتها الشبابية رغم مرور السنوات، عليها ممارسة رياضة المشي".

وعن مستحضرات التجميل التي تداوم على استخدامها قالت: "كريم الحماية من أشعة الشمس، لا يجب أن يفارق أي فتاة طيلة أيّام السنة، بغض النظر عن الكريمات المستخدمة الأخرى، فهو مهم للغاية للبشرة".

ومن ناحية أخرى؛ ختمت "رولا سعد" تصريحاتها بالقول إنها ستظهر قريبا على التلفزيون المصري، من خلال تقديم برنامج يخص المرأة وكل ما يتعلق بها، بقناة الشمس المقرر افتتاحها قريبا.